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Diyanet'ten deizm eleştirisi: Daha çok çalışmamız lazım

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen, yaptığı konuşmada son günlerde özellikle imam hatipler üzerinden gündeme getirilmeye çalışılan deizm tartışmalarına değindi.

20 Nisan 2018 Cuma 12:54
Diyanet'ten deizm eleştirisi: Daha çok çalışmamız lazım

Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Burhan İşliyen Afyonkarahisar Müftülüğünün bir otelde düzenlediği "Din İstismarının Önlenmesi" konulu panelde yaptığı konuşmada son günlerde özellikle imam hatipler üzerinden gündeme getirilmeye çalışılan deizm tartışmalarına değindi.

İşliyen şunları kaydetti:

Gençlerimiz korkunç alevlerle yanan bir çukura gidiyor. Deizm tartışması aldı başını gidiyor. Bu piyasada 'yakmayan kefen' satan, 'Efendim bu terliği giyen cennete gider' diyen ve 'Efendim filan tarikatın filan koluna müntesip olursanız direkt cennete gidersiniz' diye yalanlarla uyutuyorlar.

Onun karşısına 'tepki göstereceğim' diye çıkıp en muhallet ve sahih kaynaklarımızı anlatırken çirkin bir üslupla insanların zihinlerini bulandırmaya çalışanlar arasında ne yapsın gençlerimiz? Biz önce kendimize söylüyoruz. Diyanet İşleri Başkanlığı Teşkilatında bulunan insanlar olarak ilk önce çalışmamız lazım. Az çalışıyoruz, daha çok çalışmamız lazım.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 12:54
  1. Afyon
  2. Diyanet İşleri Başkanlığı
  3. Burhan İşliyen

YORUM YAZ

  • VatandaşVatandaş4 dk önce
    Önce Allah gelecegı bılmez, muta nikahı caızdır, meryem kendı kendını dollemıstır gıbıkomık seyler soyleyenlerden baslayın..
  • MUŞLUADAMMUŞLUADAM12 dk önce
    Hz Adem e hemde Kuran'da baba bulan, şia beslemesi, itikadı bozuk , ... şürekası Hz Meryeme çift cinsiyet isnat eden sözde tefsir Profu ahlaksız mehmet okuyan gibilerin militanları 2. FETÖ OLMA YOLUNDA BELEDİYELERDE VE KAMU KURUMLARINDA ÖZELLİKLE DIYANETTE KADROLAŞIYORLAR. İSLÂMI TAHRİF EDENLER ECNEBİDEN, GAVURDAN DAHA FAZLA İSLAMA, MÜSLÜMANA ZARAR VERMEKTEDİR.
  • ihsihs1 sa önce
    Diyanet teşkilatı düzgün olsa zaten ülkede çok şey düzelir. ...
  • mahmutmahmut1 sa önce
    hadi ordan cübbeli ahmet hocaya laf atıcağına sen kendine bak iftiracılar bi işe yaramazsınızortalığı din istismarcıları sardı adamlar adem aleyhisselamın babası var dıyorda sesiniz çıkmıyor reis sizede bi el atıcak merak etmeyin
  • vahdet alacacıvahdet alacacı1 sa önce
    Gençlerimiz arasındaki deizm ve başka sapık fikirlere karşı; bütün iman hakikatlerini akla ve ilme uygun bir şekilde izah ve ispat eden risale-i nur,gençlerimiziaydınlığa çıkaran bir rehber olacaktır..İlaç varsa hastalık dehşete düşürmemeli.Okul müfredatında risale-i nurun iman derslerine çok ihtiyaç vardır.
  • ahmet ahmet 1 sa önce
    .... böyle hocalara prim verildiği müddetçe daha çok deist ve ateist çıkar..
  • AbuzerAbuzer1 sa önce
    Gunlerdirbunu soyluyorduk ,Diyanetimiz onculuk etsincubbeliyi icine koyupbi sise gazyagini dokup deneyelim...Ecdad olsa boyle yapardi, eger sahtekar cikarsatabii ozamanlar ucak kargo. frigolu arabalar yok bozulmasin curumesin diye kellesinibal kupunun icine koyar saraya gonderirdi ,geregi yapildi diye...Suyla yikaninca kelle bali sekeri temizlenir kellenin kime ait oldugu teshisi yapilirdi...Selam ve dua ile
  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş2 sa önce
    diyanet 50 senedir hep uyku yeri oldu. bu milletide sapkın tarikatler cenneti vaat ederek kandırdı soydu. diyanet ne zaman gerçekleri görüp bu topluma sahip çıkıp gerçekleri anlatacak. devlet ne zaman bu sapkın tarikatleri kapatacak yasaklayacak. dinimiz için bu sapkın fatöş gibi diğer camii tarikatlerde iyi örnek olmuyor. başına sarık , ayağına şalvar , sakal uzatıp eline tespih , ayağına takunya giyen ,fatöş gibi diğer camii tarikaleride ayrıca bir iki manasını bilmeden ezberleyip ayet okuyanlardabu milletin dini duygularını sömürüyor. artık dur demenin zamanı çoktan geçti.
  • AbdullahAbdullah2 sa önce
    Ahmet hocamıza mı laf çakmış diyanet?
  • ali koçali koç2 sa önce
    Sürekli KEMALİST - LAİK DEVLET bizi DİNSİZ yapmaya çalışıyor dediniz...Kemalist - Laik devletin yapmadığını MUHAFAZAKAR iktidar döneminde SİZ yaptınız. YÜCE COSMOS SİZİ KORUSUN...
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