  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İSLAM Diyanetten 2023 takvimi açıklaması
İSLAM

Diyanetten 2023 takvimi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı takvimiyle ilgili çıkan haberlere ilişkin açıklama yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-11-30 18:39:00 -
Diyanetten 2023 takvimi açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, 2023 yılı takvimlerinde baskı hatası olanların toplatıldığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığı yapılan açıklamada “Bugün bazı medya mecralarında Diyanet İşleri Başkanlığımızın 2023 takvimleriyle ilgili çıkan haberler üzerine aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. Diyanet İşleri Başkanlığı Döner Sermaye Daire Başkanlığı tarafından ihale yolu ile bastırılan 2023 yılı namaz vakitleri takvimlerinde toplamda 66 bölge için baskı yapılmaktadır. Bu baskılardan 4 bölgede ihaleyi alan matbaadan kaynaklı 16-31 Ekim 2023 tarihleri arasında baskı hatası olduğu görülmüştür. Hata tespit edilir edilmez duruma hızlı bir şekilde müdahale edilmiş ve ilgili illerdeki takvimler matbaa tarafından toplanmıştır. Toplanan takvimlerdeki hatalar aynı matbaa tarafından düzeltilerek 15 gün içerisinde tekrar illere gönderilecektir” ifadelerini kullandı.

Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?
Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?

İSLAM

Cemaziyelevvel ayı ne zaman bitecek? Cemaziyelevvel ayı faziletleri nelerdir?

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır?
Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır?

İSLAM

Hacet namazı nasıl kılınır? Hacet namazı kaç rekattır?

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?
Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

İSLAM

Şükür secdesi nedir? Şükür secdesi nasıl yapılır?

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23