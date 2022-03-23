Diyanet'in gizli raporunda Kuytulcularla ilgili şok bilgiler

Sözcü gazetesi yazarı Saygı Öztürk, son günlerdeki provokatif eylemleriyle gündeme oturan Furkan Vakfı ile alakalı ilgi çekici bilgileri köşesine taşıdı. Öztürk, "Diyanet'in gizli raporunda Furkancılar" başlıklı yazısında özetle şunları kaydetti:

"Furkan Vakfı denilince akla başkanları Alparslan Kuytul geliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan “Gizli” kayıtlı rapor, “Menzil” isimli kitabımda yayımlandı. Bu raporda Furkan Vakfı için şunlar yazılı:

“Alpaslan Kuytul (Furkan Vakfı): Kuytul, 1965 yılında Adana'da dünyaya geldi. Mısır'ın Ezher Üniversitesi İslam Hukuku Fakültesi'nden 1997'de mezun oldu. 1994 yılının Kasım ayında Furkan Eğitim ve Hizmet Vakfı'nı kurdu.

Öne çıkan görüşleri: Kuytul, kendi çizgisini Rabbani ve tevhîdî bir hareket olarak nitelemektedir. Demokrasi, anayasa, kanun ve laiklik gibi yönetim şekil ve rejimlerini reddetmekte; ümmetin bu konularda sapkınlığa düştüğünü iddia etmektedir.

Değerlendirme: Kuytul'un, devlet karşıtlığı söylemi, darbecileri ve FETÖ'yü savunmaya, bunun yanında birçok milli meselede Türkiye düşmanlarını tercih etmeye kadar ulaşmıştır. Öte yandan FETÖ elebaşına benzer şekilde Hz. Peygamber'in adını istismar ederek onun kendi mitinglerine katıldığını iddia etme noktasına gelmiştir.”

Diyanet'in kapatılan bu vakıfla ilgili değerlendirmesi böyle."