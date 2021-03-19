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Gündem Diyanet'in düzenlediği hafızlık tespit sınavları tamamlandı
Gündem

Diyanet'in düzenlediği hafızlık tespit sınavları tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 74 ilde koronavirüs tedbirlerinin en üst düzeyde alınarak gerçekleştirildiği "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları" tamamlandı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 18:11:00 -
Diyanet'in düzenlediği hafızlık tespit sınavları tamamlandı

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 84 sınav merkezinde gerçekleştirilen "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavları" tamamlandı.

74 ilde hafızlık sınavı

Diyanet İşleri Başkanlığına bağlı Kur'an kurslarında veya kendi imkanlarıyla hafızlığını tamamlayan adaylara yönelik yapılan "2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı" 74 ilde koronavirüs tedbirleri eşliğinde gerçekleştirildi.

74 il müftülüğünde ve 84 komisyon tarafından gerçekleştirilen sınavlarda, 4 bin 63 erkek, 2 bin 966 kadın olmak üzere toplam 7 bin 29 kişi hafızlık tacını giyebilmek için ter döktü.

Koronavirüs tedbirleri alındı

Koronavirüs tedbirlerinin üst düzeyde uygulandığı sınavların tamamlanmasının ardından gözler Diyanet İşleri Başkanlığına çevrildi.

Başarıyla tamamlanan 2021 Yılı I. Dönem Hafızlık Tespit Sınav sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Sınavda 70 ve üzeri puan alan adayların başarılı kabul edilerek "Hafızlık Belgesi" almaya hak kazanacak.

Sınavda başarılı olan adayların hafızlık belgeleri, eğitim gördükleri Kur'an kursunun bağlı olduğu müftülüğe, hafızlığını kendi imkanlarıyla tamamlayan ve dışarıdan sınava katılanların belgeleri ise başvuru esnasında belirttikleri müftülüklere gönderilecek.

 

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