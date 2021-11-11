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Gündem Diyanet'e çemkiren solaklar suskun! Mustafa Kemal'in kıyafetlerini kadın mankenlere giydirdiler
Gündem

Diyanet'e çemkiren solaklar suskun! Mustafa Kemal'in kıyafetlerini kadın mankenlere giydirdiler

Ölümünün 83'üncü yılı nedeniyle Mustafa Kemal’in giydiği kıyafetlerden oluşan koleksiyon için Safranbolu’da düzenlenen defilede, Mustafa Kemal’in kıyafetleri kadın mankenlere giydirildi. Mustafa Kemal’e asıl hakaret bu iken, günlerdir Diyanet’e atıp tutan Cumhuriyet ve Sözcü gibi solak kesimin borazanları ise suskun kaldı.

Yeniakit Publisher
2021-11-11 11:41:00 - 2021-11-11 11:44:39
Diyanet'e çemkiren solaklar suskun! Mustafa Kemal'in kıyafetlerini kadın mankenlere giydirdiler

 Yeniakit.com.tr 

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 29 Ekim’de Cuma hutbesinde Mustafa Kemal’in ismini geçirmemesi üzerinden günlerce yaygara kopartan Sözcü ve Cumhuriyet başta olmak üzere solak medya, CHP’nin yönetimindeki Karabük’ün Safranbolu ilçesinde düzenlenen skandal defileye karşı sessiz kaldı.

Karabük’ün Safranbolu ilçesinde ölümünün 83'üncü yılı nedeniyle Mustafa Kemal’i anma etkinlikleri düzenlendi.

M. Kemal’in kıyafetlerini kadınlara giydirdiler

Etkinlikte Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi de yapıldı. Ancak asıl şaşırtan olay bir erkek olan Mustafa Kemal’in kıyafetlerinin 'kadın mankenlere' giydirilmiş olmasıydı. Kadın ve erkek mankenler Mustafa Kemal’in giydiği askeri ve sivil kıyafetin birebir örneklerinden yapılan kostümlerle podyumda yürüdü.

Hazırlanan Atatürk Giysi Koleksiyonu Defilesi'ne, CHP’li Belediye Başkanı Elif Köse de iştirak etti.

Mustafa Kemal’in kıyafetlerinin kadın mankenler üzerinde sergilenmesi Mustafa Kemal’e asıl hakaret olarak ortadayken, “Atatürk düşmanlığı” iddiasıyla günlerdir Diyanet’i ve muhafazakar kesimi hedef alan Sözcü ve Cumhuriyet gibi solak medya organlarının sessiz kalması ise dikkat çekti.

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