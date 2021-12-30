Diyanet-Sen’den Özgür Özel’e sert tepki

YENİ AKİT / ANKARA

TBMM'de düzenlediği toplantıda açıklamalarda bulunan CHP Başkanvekili Özgür Özel skandallarına bir yenisini daha ekledi. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açılan 4-6 yaş anaokullarını orta çağ düşüncesi olarak tanımlayan Özel, bu okulların anayasaya uygun olmadığını da iddia etti.

CHP zihniyeti bu!

Özel’in skandal sözlerini sert bir dille eleştiren Diyanet-Sen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir, “Bütün bilimsel verilerle de desteklendiği üzere 0-6 yaş çocukların kişisel ve bilişsel gelişimi için en önemli yıllardır. Bu gün dünyanın en gelişmiş eğitim sistemlerine sahip ülkelerinde de gerek aile içinde gerekse 4-6 yaş anaokulu döneminde çocuklara değerler eğitimi, dini eğitim, dil eğitimi vs verilmektedir. Ülkemizde de son yıllarda 0-6 yaş eğitiminin önemi kabul görmüş ve 4-6 yaş çocuklarının anaokuluna gitmesi sağlanmıştır. Bu çerçevede halkımızdan gelen yoğun talepler karşısında Diyanet İşleri Başkanlığımız da çocukların gelişimine uygun bir şekilde hem Kur’an-ı Kerim Öğretimi hem dini değerler ve çocukların okul öncesi eğitimini kapsayan bir programla 4-6 yaş okul öncesi çocuklarımıza eğitim vermektedir. Museviler 2-3 yaş çocuklarına Tevrat’ı ezberletmektedir. Hristiyanlar bu yaştaki çocuklarına kendi dini eğitimlerini vermekte kiliseye götürmektedir. Bunların hepsi çağdaş ve bilimsel eğitimler oluyor. Ama ülkemizde çocukların seviyesine göre hazırlanan programlarla anne babasının isteği ile bu kurslarda Kuran öğrenmeleri CHP’li Özgür Özel Bey’e göre “Orta Çağ” zihniyeti oluyor. Üstelik çocuklara din eğitimi ve öğretimi Anayasa’nın 24. Maddesine göre kanuni temsilcilerine yani anne ve babasına verilmesine rağmen Özgür Bey anne babalarının isteği ile çocukların bu kurslarda Kuran öğrenmesinin yasal olmadığını iddia ediyor. Çünkü CHP zihniyeti bu ülkede Kuran öğrenilmesini, ahlaklı, dini ve milli değerlerine sahip çıkan bir nesil yetişmesini istemiyor. 28 Şubat’ın karanlık dehlizlerinde kalan bu zihniyet her fırsat bulduğunda yeniden hortluyor. Köhnemiş alışkanlıklarla, halkının değerlerinden, isteklerinden uzak olduğunuzu zaten biliyoruz da keşke iddia ettiğiniz gibi çağdaş ve bilimsel yanınızı geliştirseydiniz, o zamanda çocuklara verilen bu eğitimin yerinde ve zamanında verilen bir eğitim olduğunu görürdünüz.” İfadelerine yer verdi.

Hastalıklı zihniyete sahipler!

Çalışan-Sen ve Din-Bir-Sen Genel Başkanı Yusuf Özdemir de, “Avrupa’da din dersi anaokulu ve ilkokulların ilk sınıfından itibaren eğitim sistemi içerisinde anayasaya kaynak olarak kullanılan bir derstir. Özgür Özel bunları bilmiyor galiba. "İslam'ı, Kuran'ı öğretmek Ortaçağ zihniyeti öyle mi! Sen Ortaçağ karanlığında kalmış rezil bir insansın. CHP zihniyeti değişmez. 28 Şubat darbesiyle birlikte 13 yaşından önce Kur'an öğrenmeyi yasaklayan hastalıklı zihniyete sahipler. Bunlar ‘Orta çağ’ diye karaladıkları yalnızca ‘İslam dini’ dir. Başka dinlere ya da ateizme laf etmezler. Özdemir, işte bu yüzden CHP’nin hastalıklı zihniyetine fırsat vermemiz ve Diyanet’e sahip çıkmamız önemlidir” diye konuştu.