Diyanet-Sen’den Cumhuriyet’e tepki! İstanbul Valiliğinin Kur’an Kursu Adımı ülke genelinde yaygınlaştırılmalı

Kökünde İslam düşmanlığı yatan azgın azınlık, marjinal sol oluşumlar ve fondaş gazeteler dindar bir neslin yetişmemesi için çalışmalarını sürdürüyor. Yaz Kur’an kurslarına “Orta Çağ karanlığı” diyen, İslam’ın özünün anlatıldığı seçmeli din derslerine karşı çıkan CHP ve avenesi, şimdi de Çevreme Duyarlıyım, Değerlerime Sahip Çıkıyorum (ÇEDES) projesi üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu. Milli Eğitim, Gençlik ve Spor Bakanlıkları ile Diyanet arasında imzalanan protokolün laikliğe aykırı olduğu öne süren ve “imamlar, vaizler okula doldu” diyerek algı yürüten fondaş gazeteler öğrencilerin camilere gitmesinden rahatsız oldu. İBB kreşlerindeki tacizi görmezden gelen ve LGBT propagandasına sessiz kalan Cumhuriyet gazetesi, 14 Şubat cumartesi günkü nüshasında manşetten duyurduğu haberle İstanbul Valiliğinin Kur’an Kursu ve kreş projesini hedef alırken ÇEDES uygulaması kapsamında camilerle eşleştirilen okullar üzerinden mukaddesat düşmanlığına soyundu.

ÇAKALLLAR ÜRÜR, KERVAN YÜRÜR

Maarif Modeli eğitim sistemi başta olmak üzere AK Parti iktidarında eğitim alanında yapılan yenilikleri ve bilimsel çalışmaları görmezden gelen Cumhuriyet gazetesi ‘AKP’den bilime dayalı pedagojik eğitim yerine yeni hedef’ üst başlıklı haberinde ‘Diyanet nesli projesi kreşe indi’ diyerek İstanbul Valiliğinin açacağı kreş ve Kur’an kurslarını hedef alırken Cumhuriyet gazetesinin hazımsızlığına Diyanet-Sen’den tepki geldi. Yıldız, yapılan yayınların “ideolojik ve bağnaz bir yaklaşımın ürünü” olduğunu belirterek, İslam düşmanlıklarını açığa çıkardıklarını kaydetti. Cumhuriyet gazetesi ve türevlerinin laik atak geçirdiklerini kaydeden Yıldız, “Bu medya kuruluşlarının söz konusu haberlerinde, ÇEDES uygulamasıyla öğrencilerin camiyle bağ kurması eleştirilmekte; Milli Eğitim Bakanlığının öğrencilere iyiliği ve yardımlaşmayı aşılamak amacıyla ramazan ayında etkinliklerin yapılması yönündeki adımı “tarikatları okula sokmak” iftirasıyla karalanmakta; İstanbul Valiliğinin 4-6 yaş grubu için 100 adet Kur’an Kursu açma ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Müftülüklerle birlikte işletme kararı “Kur’an Kurslarının çocuk gelişimine uygun olmadığı” sözde bilimsel tezviratıyla mahkum edilmeye çalışılmaktadır. Bizler, bu karanlık ve bağnaz zihniyeti iyi tanıyoruz. Milli olan ne varsa hepsine düşmanlık eden bu zihniyetin derdinin çocuklar olmadığını, dini değerleri dikkate alan her adımın bunlara laik atak geçirttiğini elbette biliyoruz. Gazze’de katledilen on binlerce çocuk için kılları kıpırdamayanlar, PKK’nın çocukları dağa kaçırıp ölüme yollamasına gözünü kapatanlar, Küçücük çocukların LGBT batağına çekilmesine gıkı çıkmayanlar, Çocukların suça bulaşmasının, çetelerin ağına düşmesinin, uyuşturucu ve sanal kumar girdabına girmesinin ardındaki kök neden olan ahlaki yozlaşma ve maneviyattan uzaklaşma gibi nedenlere ilişkin cümle kuramayanlar, inançlı nesillerin yetişmesine yönelik her uygulamaya sözde pedagojik kılıflarla karşı çıkma hadsizliğini göstermekte sakınca görmüyorlar. Ve yine biz biliyoruz ki, yapılan işin ne kadar doğru olduğunu anlamanın en kestirme yolu, bu bağnaz koronun çıkardığı gürültünün yüksekliğidir” ifadelerini kullandı.

GELENEKLERİMİZDEN KOPARILAN GENÇLER MANKURTLAŞIR

Evlatlarımızın kendi öz kültür ve medeniyetimizin ideolojileriyle yetişmesi gerektiğini aktaran Ali Yıldız, “Açıktır ki, nesiller hangi kültür ve medeniyet havzasının ideolojileriyle yetişiyorsa o kültür ve medeniyetin sahibi yapılara, devletlere, toplumlara hizmet ederler. Bu ülkenin kadim değerlerinden koparılan nesillerin mankurtlaşması, yabancı ideolojilere hizmet etmesi, ülkesinden ve milletinden kopması, gayrı milli unsurlar haline gelmesi mukadderdir. Batı son iki yüz yıldır bunun farkında olarak sömürmek istediği ülkelerin nesillerini kendi değerlerinden koparma planını sistemli olarak uygulamaktadır. Bu gerçeği bile isteye görmezden gelerek nesillerin kendi medeniyet değerlerinden uzaklaşmasını isteyenler ise bu planın bilinçli parçası ve gönüllü taşeronlarıdır” dedi.

SONUNA KADAR DESTEKÇİSİYİZ

Diyanet-Sen olarak İstanbul Valiliği’nin 4-6 yaş Kur’an Kursu projesini ve okullarda planlanan Ramazan etkinliklerini desteklediklerini belirten Yıldız, İstanbul Valisi, Milli Eğitim Bakanı ve Diyanet İşleri Başkanlığı’na teşekkür etti. Yıldız, “İstanbul Valiliğinin açmayı planladığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına işletme için tahsis ederek müftülüklerle birlikte işletileceğini açıkladığı 100 tane 4-6 Yaş Kur’an Kursunu da, Milli Eğitim Bakanlığının “Maarifin Kalbinde Ramazan” temasıyla okullarımızda planladığı etkinlikleri de Gençleri camiyle buluşturmaya yönelik uygulamaları da son derece yerinde ve takdire şayan çalışmalar olarak görüyor, değerlendiriyor ve takdir ediyoruz. Bu çalışmaların sayısının artırılmasını ve yaygınlaştırılmasını istiyor, İstanbul Valisine, Milli Eğitim Bakanımıza ve Diyanet İşleri Başkanlığımıza bu yöndeki çalışmaları için teşekkür ediyoruz. Bu çalışmaları hazmedemeyen zihniyeti kınıyor ve lanetliyor, bu kesimleri iflah olmaz bağnazlıktan ve ideolojik körlükten kurtulmaya, millete ve değerlerine düşmanlık etmekten vazgeçmeye çağırıyoruz” şeklinde konuştu.