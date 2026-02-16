Ünlü teknik direktörün kızı! Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli ifadeye çağrıldı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturmasında dosyanın kapsamı genişletildi. Dosyada adı geçen isimler arasında yer alan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli’nin ifade vermesi için adliyeye çağrıldığı bildirildi.

Denizli’nin hakkındaki iddialara ilişkin savcılığa gelerek ifade vermesinin beklendiği belirtildi.

Lal Denizli kimdir?

Teknik direktör Mustafa Denizli’nin kızı olan Lâl Denizli, 1991 yılında İstanbul’da doğdu. Küçük yaşlardan itibaren farklı kültürlerle iç içe bir eğitim hayatı sürdüren Denizli, Lycee Français Pierre Loti d’İstanbul’dan mezun oldu.

Üniversite eğitimini İstanbul Bilgi Üniversitesi Siyaset Bilimi bölümünde tamamlayan Denizli, lisans sürecinde hukuk alanında yan dal yaptı. Aynı üniversitenin Uluslararası İlişkiler Bölümü’nde yüksek lisans çalışmalarına devam etti.

İleri düzeyde Fransızca ve İngilizce bilen Denizli’nin İspanyolcaya da hakim olduğu bilinmektedir.

Siyasi kariyerine Cumhuriyet Halk Partisi bünyesinde başlayan Lâl Denizli, partide gençlik kollarından seçim saha koordinasyonuna kadar çeşitli kademelerde görev aldı. Saha çalışmalarında aktif rol üstlenen Denizli, farklı seçim dönemlerinde organizasyon ve koordinasyon görevleri yürüttü.

Denizli, Dela Events adlı organizasyon ve PR şirketinin kurucu ortakları arasında yer aldı; ayrıca medya alanında deneyim kazanmak amacıyla CNN Türk Haber Departmanı’nda staj yaptı.

Lâl Denizli, 31 Mart Yerel Seçimleri’nde Cumhuriyet Halk Partisi’nin Çeşme Belediye Başkan adayı olarak da kamuoyunun karşısına çıktı. Bekâr olan Denizli, siyasi ve sosyal çalışmalarını sürdürmektedir.