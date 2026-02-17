CHP zeytinlik katliamı yapıyor! Nerede sizin kazınız, ördeğiniz

BUĞRA KARDAN İSTANBUL

Gezi Parkı’nda sökülen birkaç ağaç için ülkeyi birbirine katan, Manavgat’ta çıkan orman yangınını siyasi polemiğe dönüştürmeye kalkan, maden yatırımlarının yapıldığı Cerattepe’de doğa katliamına girişildiği yalanı belleklerde iken “Akbelen’de ağaçlar yok ediliyor” yaygarası koparan CHP ve şürekâsının kirli maskesi bir defa daha düştü. Özgür Özel’in Muğla mitinginde Akbelen için duyar üstüne duyar kasarken, CHP Milas İlçe Başkanı Ahmet Kılbey’in onlarca zeytin ağacını kestirdiğinin ifşa edilmesi büyük bir riyakârlık örneği olarak tarihe geçti. Böylelikle ağaç, kuş, tilki dostu görünen Özel ve avanesinin samimiyetsizliği tescillenirken CHP yanlılarının doğa katliamları yeniden hatırlara geldi.

SİCİLLERİ KABARIK

Ekrem İmamoğlu’nun talimatıyla İBB tarafından 2022’de Çırağan Caddesi’ni süsleyen 112 tarihi çınar ağacı “hasta” bahanesiyle kestirilmişti.

Yine Emirgan Korusu’nda 130 ağaç katledilmişti.

2024’te Vaniköy’e kaçak villa yapımı için 100 kayın ağacı yok edilmişti. Bu duruma çevreci geçinen Üsküdar Belediye Başkanı Sinem Dedetaş da sessiz kalmıştı.

2025’te İmamoğlu’nun Boğaz sırtlarında bulunan üç rüşvet villasının önünü kapatan ağaçları kestirdiği ortaya çıkmıştı.

2024’te Ekrem ve babası Hasan İmamoğlu’nun Kaz Dağları’nda aldığı arsalarda ağaçları kestiği belgelenmişti.

Akbelen’de “Ağaçlar kesiliyor” diye bas bas bağıran sanatçı kisveli CHP militanı Suavi’nin Bodrum’da villa için orman talanına giriştiği afişe olmuştu.

Manavgat’ta çıkan orman yangının ardından iktidarı hedef alan paylaşımlar yapan görünüşte komedyen Şahan Gökbakar’ın Marmaris’te ‘Doğal Karakteri Korunacak Alan’a villa yaptırdığı belirlenmişti.

Kaz Dağları’nda komedyen Cem Yılmaz’ın villası, CHP şakşakçısı Athena Gökhan’ın da arsası olduğu saptanmıştı.

Yılmaz Özdil’in Bitez’de, Aykut Erdoğdu ve Soner Yalçın’ın Çeşme’de doğal ortamın tahrip edilerek, kaçak malikâneler inşa ettirdiği belgelenmişti.

Tüm bunlar, CHP’lilerin çevreciliklerinin lafta olduğunu ortaya koyarken, Milas İlçe Başkanı Kılbey’in zeytin ağaçlarını kestirirken yakayı ele vermesi sabrı taşırdı. Doğa duyarlılığı da yalan çıkan Özel ve avanesine tepki büyüdü.

BUNLARIN YÜZÜ BİLE KIZARMIYOR

Akit’e konuşan AK Parti 27. Dönem İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı bakın neler söyledi: “CHP’nin samimi olduğu bir konu yok. Özel ve ekibinin doğa hassasiyeti de lafta. CHP’de ne ağaç, ne kuş, ne tilki sevgisi mevcut. Bu sevgi dilinde içtenlik yok. CHP, ülkenin zararına olan her adımı atar. Kardeş Azerbaycan’a savaş için yardım yollarsın, ‘Bölgeye cihatçı yığıyorsun’ der. Suriye’yi istikrara kavuşturma adına tezkere çıkarırsın ret oyu verir. Türkiye’nin lehine her kararın karşısında yer alır. Yaptıkları tek şey ise vurgunculuktur. İstanbul’da olanlar bellidir. Özel’in, İmamoğlu’nun günahlarını örtmek için Akbelen’e sarılmasının, ‘Doğa katliamı yapılıyor’ tantanasında bulunmasının anlamı yoktur. İmamoğlu’nun Çırağan’da, Vaniköy’de, Emirgan’da kestiği ağaçlar hatırlardadır.

ALLLAH’IN SOPASI YOK Kİ!

“İşte çevreyle ilgili samimiyetsizliğin bir fotoğrafı da Muğla’dan gelmiştir. Özel, Akbelen’i bahane ederek iktidarı hedef alırken CHP Milas İlçe Başkanı’nın zeytin ağaçlarını kestirdiği ortaya çıkmıştır. CHP’liler, fena yakalanmıştır. Bunlar, Yaradan’ı sevmez ki yaradılanı sevsinler. Bol bol tantana yaparlar. Sorsanız ağaççı ve yeşilcidirler. Gezi eylemlerinde neler yapmadılar? CHP için mühim olan ağaç değil, fitne çıkarmak. Meselenin ağaç olmadığını CHP’liler de biliyorlar ve itiraf ediyorlar. Ziyaretçiler adlı bir dizi vardı. İnsan sureti taşıyan maskelerini kaldırdığında canavara dönüşen varlıklar söz konusuydu. İşte CHP’liler de bunları andırıyorlar.”