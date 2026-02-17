  • İSTANBUL
Spor
Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!

Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki orta saha arayışında gündemine gelen isimlerden birisi olan Marc Casado'nun, Barcelona ile yollarını ayıracağı ileri sürüldü.

#1
Foto - Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!

Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Marc Casado'nun sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabileceği ileri sürüldü.

#2
Foto - Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!

İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; Katalan takımının orta sahasındaki yüksek rekabette geri planda kalan Casado ile yollar ayrılacak.

#3
Foto - Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!

22 yaşındaki oyuncu her ne kadar Barcelona'da kalmak istese de yönetimin, değerine uygun bir teklif gelmesi halinde Marc Casado'yu satmayı hedeflediği belirtildi.

#4
Foto - Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!

Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, bu sezon 25 maçta 1129 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.

