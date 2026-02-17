Ortak hamle atılacak mı artık! Galatasaray'ın gözdesi Marc Casado'dan büyük müjde!
Galatasaray'ın ara transfer dönemindeki orta saha arayışında gündemine gelen isimlerden birisi olan Marc Casado'nun, Barcelona ile yollarını ayıracağı ileri sürüldü.
Ara transfer döneminde Galatasaray'ın gündemine gelen Marc Casado'nun sezon sonunda Barcelona'dan ayrılabileceği ileri sürüldü.
İspanyol gazetesi Sport'un haberine göre; Katalan takımının orta sahasındaki yüksek rekabette geri planda kalan Casado ile yollar ayrılacak.
22 yaşındaki oyuncu her ne kadar Barcelona'da kalmak istese de yönetimin, değerine uygun bir teklif gelmesi halinde Marc Casado'yu satmayı hedeflediği belirtildi.
Barcelona altyapısından yetişen oyuncu, bu sezon 25 maçta 1129 dakika süre aldı ve 1 asist yaptı.
