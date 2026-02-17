Pakistan'da bombalı saldırı: Çok sayıda ölü var!
Pakistan'ın Khyber Pakhtunkhwa eyaletinde, güvenlik güçlerine yönelik düzenlenen bombalı saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Pakistan'ın Afganistan sınırında yer alan Khyber Pakhtunkhwa eyaletindeki Bajaur bölgesinde güvenlik güçlerinin bulunduğu kontrol noktasına bomba yüklü araçla saldırı düzenlendi.
Saldırıda 10 kişi hayatını kaybetti.
Saldırı sonrası kontrol noktası yıkılırken bazı güvenlik güçleri enkaz altında kaldı.
ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR
Bölgede arama kurtarma çalışmaları devam ederken saldırıyı kimin düzenlendiği henüz bilinmiyor.
Khyber Pakhtunkhwa Eyalet Başbakanı Sohail Afridi, yaptığı açıklamada düzenlenen terör saldırısını kınadı.