Cübbeli Ahmet’ten tekbirden rahatsız olan solaklara: Allah-u Ekber çarpsın sizi dinsizler!

SON DAKİKA
Gündem

Giriş Tarihi:
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Türkiye’nin Cübbeli Ahmet olarak tanıdığı Ahmet Mahmut Ünlü, 42 yıldır babalarının çiftliği gibi kullandıkları İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerini kaybettikten sonra salondaki tekbir seslerinden rahatsız olan solak tayfaya anladıkları dilden cevap verdi. Ünlü “Tekbîr getirenlere hakaret eden dinsizler "Allâh-u Ekber sizi çarpsın" diyorum” dedi.

İstanbul İnşaat Mühendisleri Odası seçimlerini hükümeti de destekleyen Uygarlık Mühendisleri Grubu kazandı. Seçimi 42 oy farkla kazanan Uygarlık Mühendisleri Grubu sonucu tekbir getirerek kutladı. Odayı 42 yıldır babalarının çiftliği, muhalefetin sözcüsü gibi kullanan solak tayfanın Çağdaş Mühendisler Grubu ise 2.305 oy almıştı.

Odanın yeni başkan Mustafa Keleş ve listesinin kazandığının kesinleşmesinin ardından seçimin yapıldığı salonda tekbirlerle kutlama sesleri yükseldi.  Solak tayfa ise bu duruma tepki gösterdi. Sosyal Cübbeli Ahmet de kazanan ekibi ‘tebrik’ eden bir mesaj paylaştı.

Cübbeli Ahmet mesajında “42 sene sonra solcuların elinden kurtarılıp dindar insanların eline geçen İnşaat Mühendisleri Odası seçimindeki başarıyı tebrîk ediyor ve tekbîr getirenlere hakaret eden dinsizlere de "Allâh-u Ekber sizi çarpsın" diyorum” ifadelerini kullandı.

1
Yorumlar

Tunç

AMİİİİN HOCAM. BU İSLAM, MÜSLÜMAN, KURAN VE BAŞÖRTÜ DÜŞMANI SEKÜLER YOBAZLARI, ALLAHUEKBER NİDALARI ÇARPSIN İNŞALLAH.

Vay vay

Doğrudur hocam, biz fakirler siz zenginlerden 500 yıl önce cennete gideceğiz..
