UEFA Avrupa Ligi'nin son 16 turunda karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe-Nothingam maçının hakemi belli oldu.

EFA Avrupa Ligi Play-off Turu'nda temsilcimiz Fenerbahçe, ilk maçta İngiltere temsilcisi Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak.

İki ayaklı eleme sistemiyle oynanacak eşleşmenin açılış karşılaşması İstanbul'da yapılacak. Kritik mücadeleye Chobani Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi ev sahipliği yapacak.

HAKEM BELLİ OLDU

Zorlu karşılaşmanın hakemi de açıklandı. UEFA'dan yapılan duyuruda Fenerbahçe-Nottingham Forest mücadelesini hakem Sandro Schärer'in yöneteceği belirtildi.

Fenerbahçe-Nottingham Forest maçı, 19 Şubat 2026 Perşembe günü saat 20.45'te başlayacak.

Bu karşılaşmanın rövanşı 26 Şubat 2026 Perşembe günü TSİ 23.00'te City Ground'da oynanacak.

