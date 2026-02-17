Yaşar Baş’tan Ankara Barosu’nun Gürlek davasına sert çıkış: “Muska yazdırsalar daha etkili olurdu”

yeniakit.com.tr

Milli ve manevi değerlere yönelik skandal çıkışlarıyla sık sık gündeme gelen, LGBT uyarısı yapılan cuma hutbesi nedeniyle eski Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’a dava açan CHP çizgisindeki Ankara Barosu’na mensup avukatlar bu kez Adalet Bakanı Akın Gürlek’i hedef aldı. Geçtiğimiz yıllarda başörtüsüne yönelik skandal ifadelerle de gündeme gelen Eski YARSAV Başkanı, CHP’li Ömer Faruk Eminağaoğlu ile birlikte hareket eden ve Ankara Barosu’nu temsil eden bir grup avukat, Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması talebiyle Danıştay’a başvurdu.

Skandal kararın ardından AK Parti Genel Merkez Çevre ve Şehircilik Politikaları Başkan Yardımcısı ve Hukukçular Birliği Vakfı Genel Başkanı Avukat Yaşar Baş, Eminağaoğlu’na sert tepki gösterdi.

X hesabından bir açıklama yapan Yaşar Baş, şunları yazdı:

Bakan ataması savcının azli demekmiş… Savcının azlinin iptalini dava ediyorlarmış... CHP trolleri bu dava ile Akın Gürlek’in bakanlığını iptali için dava açıldığını sanıyordu, meğer Akın Gürlek’in savcılık güvencesini korumak için dava açılmış… Fıkra demeyin... Dediklerinin anlamı bu…

Emin Ağaoğlu’nun dediklerinin ne anlama geldiğini çözecek zeka düzeyinde olmayan bir trol ordusu da zafer çığlıkları atıyor… Savcılık güvencesinin bir hak olduğunu, bir kimseye ait bir hakkın korunması için ancak o kimsenin kendisi veya yetkilendirdiği temsilcisinin dava açabileceğini bilmeyecek kadar bilgisiz birinin dilekçesinden CHP trolleri de sonuç bekliyor…

Bir kimsenin kendisine ait bir hakkı üçüncü bir kişi ileri sürerek, hak sahibinin aleyhine sonuç çıkabileceğini düşünmesi nasıl bir akıldır ayrıca…

Allah bunlara akıl versin diyeceğim de bir taraftan da ne gerek var böyle daha eğlenceli demek geliyor içimden…

Verdikleri dilekçeden ne sonuç çıkacağını merak eden var mı bilmiyorum…

Emin olun muska yazdırsalar, bu dilekçeden daha etkili olurdu…

O kadar söyleyeyim…