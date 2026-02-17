Karanlık barolar yine harekete geçti

Halkın hassasiyetlerine ve milli olan her şeye karşı olan, LGBT uyarısında bulunulan cuma hutbesi için Ali Erbaş’a dava açan CHP’nin arka bahçesi Ankara Barosu avukatları, Akın Gürlek’in Adalet Bakanı olarak atanmasının iptali için harekete geçti. Eski Yargıçlar ve Savcılar Birliği Kurucu (YARSAV) Başkanı Ömer Faruk Eminağaoğlu ve beraberindeki Ankara Barosu’nu temsilen bir grup avukat, Gürlek’in atanmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararının iptali ve yürütmenin durdurulması istemiyle Danıştay’da dava açtı.

YASAYA AYKIRIYMIŞ, TECAVÜZMÜŞ

Dava dilekçesini sunduktan sonra Danıştay önünde açıklama yapan Eminağaoğlu, Gürlek’in resmi görevi sona ermeden Bakan olarak atanmasının, Anayasa’nın 140. maddesindeki ikinci görev yasağına aykırı olduğunu iddia ederek, şunları söyledi: “Atama işlemi denilse de yapılan hukuka tecavüzdür. Anayasa’nın egemenlik başlığını taşıyan 6. maddesinde ‘Hiç kimse kaynağını Anayasa’dan almayan devlet yetkisi kullanamaz’ denmektedir. İlgili maddelerinde Cumhurbaşkanı’nın bakan atama ve bakanları görevden alma yetkisinden söz edilmektedir. Cumhurbaşkanı’nın bir bakanı atayabilmek için bir başka bakanın görevden affı ve bu affın kabulü gibi Anayasa’da yer almayan bir durumdan da atama kararnamesinde söz edilmiştir.”

UCUZ SİYASİ MALZEME YAPTILAR

Konuyu Akit’e değerlendiren Ankara 2 Nolu Baro Başkanı Av. Gökhan Ağdemir ise, şunları dile getirdi: “Numan Kurtulmuş’un da söylediği gibi atamayla yapılan bir görevlendirme söz konusu. Burada da çift başlılığa yer vermeden Başsavcılık görevi sonlanıyor. Zaten bir şüphe olsa HSK da bununla ilgili işlem yapardı. Bununla ilgili Gürlek, görevinin sonlandığına ilişkin bir dilekçe müracaatında bulunmuştur. Atanmasına herhangi bir hukuki engel zaten yok. Buradaki süreç Anayasa’ya tamamen uygundur. CHP’lilerin yapmış olduğu konuyu siyasi malzeme haline getirmektir. Bunun sebebi de Akın Gürlek’in İstanbul’da CHP’li belediye başkanlarına yönelik yapmış olduğu operasyonlara gerekçe oluşturmaktır. Adalet Bakanı Gürlek olmasa, başka bir isim de olsa yine aynı şeyi yaparlardı. Muhalefetin her zaman yapmış olduğu gibi siyasi bir manevra olduğunu düşünüyorum. Fazla değil, bir hafta sonra bunların hepsi unutulur. Herkes gündemine bakar. Ama Sayın Akın Gürlek’in İstanbul’da yapmış olduğu yolsuzluk operasyonlarına kızgınlıktan dolayı yapılan bir girişim diye düşünüyorum. Gündem oluşturmak ve bakan beyi yıpratmaya yönelik siyasi bir hamle olarak görüyorum.

GÜRLEK’İN ETKİSİNİ GÖRECEĞİZ

Bu girişimin vatandaş nezdinde de herhangi bir karşılığı olmadığını düşünüyorum. Gürlek, aslanlar gibi İstanbul’da görevini icra etmiş, bugün de Adalet Bakanı olmuştur. Ben Sayın Gürle’in hayırlı görevler yapacağına inanıyorum. Bundan hiç şüphemiz yok. Adalet yargısı yıllardır ilk defa öz güvenle çalışan Bakan gördü. Bunun sonuçlarını da ilerleyen dönemlerde göreceğiz. Ben çok üstün hizmetler yapacağını, hem hukuk camiasına hem hakim savcı camiasına hem avukat camiasına büyük hizmetler vereceğini düşünüyorum.”