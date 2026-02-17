  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Yaşam 70 gündür kapalıydı! Çalışmalar başladı
70 gündür kapalıydı! Çalışmalar başladı

Şırnak’ta çığ tehlikesi sebebiyle haftalardır kapalı kalan belde yolunun açılması için ekipler yeniden sahaya indi.

Şırnak’ta aşırı kar yağışı sonrası çığ riski nedeniyle ulaşıma kapanan ve yaklaşık 70 gündür açılamayan Tanin Geçidi yolunda çalışmalar yeniden başladı.

 

Yoğun kar yağışı sonrası 2 bin 230 rakımlı Tanin geçidi, çığ riski nedeniyle kapanmıştı. 25 kilometrelik yol yerine 5 bin nüfuslu belde sakinleri 95 kilometre kat ederek Uludere ilçesine gidip geliyordu. Bölgelerde çığ düşme endişesi nedeniyle valilik ikinci bir emre kadar yolda karla mücadele çalışmalarını durdurmuştu. Ancak havaların ısınmasıyla beraber yeniden karla mücadele çalışmaları başladı. Kara yolları ekipleri bugün itibariyle 25 kilometrenin 5 kilometresini açtı. 4 günde yolu açmayı hedefleyen ekipler kar püskürtme aracı ve loderlerle çalışmalarını sürdürüyor.

