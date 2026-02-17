  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
DSP Genel Başkanı Önder Aksakal açıkladı: Taslak rapor partilere teslim edildi Beşiktaş-Galatasaray derbisinin tarihi belli oldu Bilal Erdoğan ABD ve Arap basınından sonra Rus medyasında… Sovyet devriminin kurucusu Lenin'e benzettiler OnlyFans operasyonunda flaş gelişme CHP’li Emir’den “Kent uzlaşılı”, AİHM’li açıklama! Emir, Komisyon toplantısı öncesi CHP’nin görüşlerini aktardı! İran ne bir Venezuela ne de Yugoslavya olur Amerika İran’da batağa saplanacak Jandarma’ya iftira elinde patladı! Genç kız başını yaktı 5 günde Türkiye'ye peş peşe acı haber! 3 çocuk vefat etti Siyonist propagandaya alet oldu! İsrail’den Alperen Şengün paylaşımı Tacizci CHP’li eski Görele Belediye Başkanı Dede, disipline sevk edildi
Gündem Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
Gündem

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı

Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.

Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 17 kişi gözaltına alındı

İşte o isimlerin tamamı:

1.Hakan TUNÇELLİ
2.Sırrı Murat DALKILIÇ
3.Rıza Kaan TANGÖZE
4.Murat CEVAHİROĞLU
5..Barış TALAY
6.Hakan KAKIZ
7.Kemal DOĞULU
8.Murat ÖZTÜRK
9.Murathan KURT
10.Nailcan KURT
11.Alihan TAŞKIN
12.Tolga SEZGİN
13.Ramazan BAYAR
14.Aygün AYDIN
15.Buse Görkem NARCI
16.İsmail HACIOĞLU
17.Furkan Koçan

 

Ayrıntılar geliyor...

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23