Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonu! Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gözaltına alındı
Ünlülere yönelik uyuşturucu operasyonunda yeni bir gelişme yaşandı. Murat Dalkılıç, İsmail Hacıoğlu ve Kaan Tangöze gibi isimlerin yer aldığı 17 kişi gözaltına alındı.
Ünlülere yönelik uyuşturucu ve fuhuş operasyonu kapsamında 17 kişi gözaltına alındı
İşte o isimlerin tamamı:
1.Hakan TUNÇELLİ
2.Sırrı Murat DALKILIÇ
3.Rıza Kaan TANGÖZE
4.Murat CEVAHİROĞLU
5..Barış TALAY
6.Hakan KAKIZ
7.Kemal DOĞULU
8.Murat ÖZTÜRK
9.Murathan KURT
10.Nailcan KURT
11.Alihan TAŞKIN
12.Tolga SEZGİN
13.Ramazan BAYAR
14.Aygün AYDIN
15.Buse Görkem NARCI
16.İsmail HACIOĞLU
17.Furkan Koçan
Ayrıntılar geliyor...