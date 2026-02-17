  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Güya trafik sorununu çözeceklerdi! İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 90'a ulaştı! Karanlık barolar yine harekete geçti AK Partili Nurettin Alan: İstanbul için yol haritamızı belirledik MHP lideri Devlet Bahçeli'den CHP'ye çok sert tepki CHP zeytinlik katliamı yapıyor! Nerede sizin kazınız, ördeğiniz Yetim hakkını yiyenler hesap vermekten kurtulamayacak! 'Sıçan'ı kaçanı millet görecek Erdoğan’dan Afrika diplomasisi! Etiyopya'ya gitti CHP’li Burcu Köksal’ın maaş balonu patladı! Belediye personelini kandırmış Kemalistlere yaranmaya çalışan başörtülü şoka girdi! “Başını açmazsan aramıza giremezsin” Umut hakkı kesin hak değil hukuki bir imkandır
Teknoloji Musk’ın ‘Grok’u zıvanadan çıktı: Sapkınlığa yapay zeka kılıfı!
Teknoloji

Musk’ın ‘Grok’u zıvanadan çıktı: Sapkınlığa yapay zeka kılıfı!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Musk’ın ‘Grok’u zıvanadan çıktı: Sapkınlığa yapay zeka kılıfı!

Elon Musk’ın "Grok" adlı yapay zeka oyuncağı, kullanıcıların mahrem görüntülerini rızası dışında işleyip çocuk istismarına kapı aralayınca İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC) düğmeye bastı. Avrupa'nın göbeğinde patlak veren skandal, X platformunun güvenilirliğini bir kez daha yerle bir etti.

Sosyal medya platformu X'i satın aldıktan sonra her türlü denetimi "ifade özgürlüğü" maskesiyle rafa kaldıran Elon Musk, şimdi de yapay zeka eliyle üretilen ahlaksızlıklarla köşeye sıkıştı. İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), Grok isimli yapay zeka robotunun; çocukların ve yetişkinlerin görüntülerini rızaları dışında cinsel içerikli materyallere dönüştürdüğü, kişisel verileri fütursuzca yağmaladığı gerekçesiyle resmi soruşturma başlattı.

İrlanda Veri Koruma Komisyonu (DPC), ABD'li Elon Musk'ın xAI şirketi tarafından geliştirilen ve sosyal medya platformuna entegre edilmiş yapay zeka sohbet robotu Grok'un uygunsuz görüntüler ürettiği gerekçesiyle X hakkında soruşturma başlattı.

DPC'den yapılan yazılı açıklamaya göre, X'e karşı, Avrupa Birliği (AB) Genel Veri Koruma Tüzüğü (GDPR) ile İrlanda Veri Koruma Yasası'nın kişisel verileri koruma, teknik özellikler ve riskleri azaltma konularındaki bazı maddelerini ihlal suçlamasıyla soruşturma başlatıldı.

Grok'un yapay zeka kullanarak çocuklar da dahil kullanıcıların rızası dışında cinsel ve özel görüntülerini üretme, zararlı içerik üretme, kişisel verileri kullanma gibi ihlaller yapıp yapmadığının soruşturulacağı kaydedilen açıklamada, X'in dün inceleme hakkında bilgilendirildiği ifade edildi.

Açıklamada, X'in uygulamada hukuka uygunluk, tasarım yoluyla ya da varsayılan ayarlarla verileri koruma, gerekli veri koruma etki analizi yapma zorunluluğu gibi yasal yükümlülüklerini yerine getirip getirmediğinin inceleneceği aktarıldı.

DPC Başkan Yardımcısı Graham Doyle, yaptığı yazılı açıklamada, şunları kaydetti:

"Haftalar önce, X kullanıcılarının Grok'a komut girerek çocuklar da dahil gerçek insanların görüntülerini cinsel içerikli görüntüye çevirdiği haberlerinin medyada yer almaya başlamasıyla X'le temasa geçtik. X'in AB genelindeki baş denetleyici otoritesi konumundaki DPC, bu konularda şirketin AB Genel Veri Koruma Tüzüğü'ne uygunluğunu inceleyecek geniş çaplı bir soruşturma başlattı."

Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok
Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok

Teknoloji

Konu çocuk olunca sosyal medyaya savaş açtılar Asla taviz yok

Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya
Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya

Teknoloji

Dijital platformlarla iletişim aracından stratejik savaş alanına geçildi Savaşın yeni arenası sosyal medya

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon
Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

Sosyal Medya

Küresel güvenlik tehdidi olarak sosyal medya ve dezenformasyon

Herkes bu gelişmeyi merak ediyor! Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi
Herkes bu gelişmeyi merak ediyor! Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi

Gündem

Herkes bu gelişmeyi merak ediyor! Bakan Göktaş sosyal medya düzenlemesi için tarih verdi

Sosyal medyada eleştirirken dikkat! İncelemeye takılabilir, fişlenebilirsin
Sosyal medyada eleştirirken dikkat! İncelemeye takılabilir, fişlenebilirsin

Dünya

Sosyal medyada eleştirirken dikkat! İncelemeye takılabilir, fişlenebilirsin

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23