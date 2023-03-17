Diyanet personeline küfreden Fatih Altaylı'nın televizyonunda konuştu! Mehmet Görmez'den tepki çeken evlatlık fetvası çıkışı

Yeniakit.com.tr

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra gündeme gelen "evlatlık" fetvası, Habertürk TV canlı yayınında hedef alındı.

Diyanet İşleri eski Başkanı Mehmet Görmez, Allah'ın kanunlarını aktaran Diyanet'in sözlerini çarpıtanları değil, fetvayı hazırlayan Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu'nu eleştirdi.

Fatih Altaylı'nın Diyanet personeline ahlaksızca küfrettiği Habertürk ekranında konuşan Mehmet Görmez, "Kur'an-ı Kerim'in kim kimle evlenebilir, kim kimle evlenemez çok açıktır. Mahremiyet kendi çocuklarımıza karşı sahip olmak durumundayız. Eğer evde böyle bir çocuğu yetiştirirsek elbette mahremiyet esastır." dedikten sonra Diyanet'in kırığılan fetvasını, "Bütün bunların bir tarafa bırakılıp, mahremiyet içinde evlenebilir, evlenemez ifadesinin başa konması doğru değildir. Mesele bunun topluma izah edilememesi meselesidir. Fetvanın dibinde problem var." sözleri ile eleştirdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO