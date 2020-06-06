Diyanet personel alımı iş başvurusu diyanet işleri alımları ne zaman?

Diyanet İşleri Bakanlığı bünyesinde görev almak isteyenler için başvuru şartları şu şekilde:

(1)-Müfettiş Yardımcılığı sınavına girebilmek için, 657 Sayılı Devlet Memurları

Kanunu’nun 48’inci maddesinde belirtilen genel şartlara ek olarak aşağıdaki özel şartlar aranır:

a) En az lisans düzeyinde dinî yükse öğrenim görmüş olmak,

b) 01.01.2020 tarihi itibariyle 35 yaşını doldurmamış olmak,

c) Müfettiş yardımcılığı giriş sınavının ilan edildiği tarihte Başkanlığın vaizlik, dengi ve üstü kadrolarında görev yapıyor olmak,

ç) 21/05/2011 tarihinden sonra Diyanet İşleri Başkanlığındaki kadrolara atananlarda A Grubu kadrolara atanacaklar için yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavından 2018 veya 2019 yıllarında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavının (KPSS) KPSSP3 puan türünden en az (60) puan almış olmak,

d) Sağlık durumu her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olmak.

e) Duyuruda yazılı süre içinde, elektronik ortamda Başkanlığa başvurmak,

f) Memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmamak.

(2) Diyanet İşleri Başkanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde belirtilen ortak nitelik şartı aranır.

(3) Müfettiş yardımcılığı yarışma sınavında daha önce iki defa başarısız olmamak,

(4) Son beş yıl içerisinde aylıktan kesme, on yıl içerisinde de kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almamış olmak.

- Adaylar, başvuru şartlarından memuriyete engel adli sicil kaydı bulunmadığı, sağlık durumunun her türlü iklim şartlarında müfettişlik yapmaya elverişli olduğu, “ortak nitelik” şartını taşıdıkları, müfettiş yardımcılığı sınavında daha önce iki defa başarısız olmadıkları ve aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası almadıklarına ilişkin hususları elektronik başvuru ekranında beyan edeceklerdir.

- Adaylar, başvuru ekranında ilgili alana 1000 karakteri aşmayacak şekilde öğrenim gördüğü okulları, daha önce yaptığı iş ve görevleri, bildiği yabancı dil ve seviyesini, varsa katıldığı sosyal faaliyetler ile gerekli gördüğü diğer bilgileri içeren özgeçmişlerini yazacaklardır.

Diyanet personel alımı başvuruları nasıl yapılacak?

Müracaatlar, başvuru şartlarını taşıyan adayların bizzat kendileri tarafından DİBBYS

Programı üzerinden “https://dibbys.diyanet.gov.tr/sinav” yapılacaktır.

a) Müracaat işlemleri 01/06/2020 - 15/06/2020 (saat 23:59) tarihleri arasında yapılacaktır.

Diyanet personel alımı sınav tarihi

Yazılı Sınav : 11/08/2020 Saat: 14:00’da,

Sözlü Sınav : 25/08/2020 tarihinde başlayacaktır. (Saat: 10:00) Diyanet İşleri Başkanlığında yapılacaktır.