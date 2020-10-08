Diyanet İşleri Başkanlığı merkezi ve taşra teşkilatlarından görevlendirilmek üzere 5 bin 100 Kuran kursu öğreticisi, imam-hatip müezzin kayyım alımı yapıyor. Diyanet İşleri Bakanlığı alımları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyanet personel alımları ne zaman?

Diyanet alım başvuruları ne zaman? Diyanet alımı başvuruları ne zaman sona eriyor? Diyanet İşleri Başkanlığı taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere KPSS puanı ile sözleşmeli Kur’an Kursu öğreticisi KPSSP124 puanı ile ilahiyat Fakültesi mezunu bin 300 kontenjanı, KPSSP123 ilahiyat ön lisans ve imam hatip lisesi mezunu 100 ve KPSSP122 imam hatip lisesi ve hafız 100 personel alımı yapıyor. Diyanet personel alımı başvurular 12-27 Ekim 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Diyanet alım başvuruları nereden yapılacak?

Diyanet personel alımı için başvuruda bulunacak adaylar Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alım başvurularını “sinav.diyanet.gov.tr" üzerinden gerçekleştirecek.

Diyanet ne kadar müezzin kayyım, imam, Kur'an kursu öğreticisi alımı yapacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı Resmi Gazete yayımladığı personel alımı ilanına göre, KPSS sınavı puanı ile sözlü sınavı da yapılmak suretiyle sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alımı yapacak.

Diyanet personel alımı şartları neler?

Diyanet İşleri Başkanlığı sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, İmam-hatip ve Müezzin kayyım alımlarına ilişkin başvuru şartlarını açıkladı. İşte Diyanet personel alımı şartları:

Diyanet personel alımı 2020 puanları

Diyanet personel alımı 2020 puan hesaplamaları şu şekilde hesaplanacaktır:

Diyanet alımı sınav konuları

Diyanet personel alımı için hangi konulardan ne kadar soru çıkacağını ve hangi konuların kaç puan olacağını merak ediyor. İşte diyanet sözleşmeli personel alımı yazılı sınav konuları ve puanları:

Diyanet personel alımı ilan detayları için tıklayınız.