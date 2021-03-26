Diyanet öğretmen (PDR) alımı sözlü sınav giriş belgesi açıklandı mı? Diyanet PDR sınavı ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı (DİB) 2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınavı’na başvuru yapan adaylardan KPSS puan sırasına göre ilan edilen kadro sayısının üç katına girerek sözlü sınava katılmaya hak kazanan adaylar “Sınav Giriş Belgesi”ni, kullanıcı hesapları ile giriş yapacakları Başkanlığımız DİBBYS programındaki sinav.diyanet.gov.tr adresinden alabileceklerdir. Adaylar, “Sınav Giriş Belgesi” ve T.C. Kimlik No’lu kimlik belgelerinden (nüfus cüzdanı, Kimlik Belgesi, pasaport) biri ile birlikte sınav giriş belgesinde belirtilen sınav tarihi ve sınav merkezinde saat 09:00’da hazır bulunacaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı ve pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

Diyanet öğretmen alımı sözlü sınavı ne zaman?

1. Sınav sözlü olarak Ankara’da yapılacaktır.

2. KPSS puan sırasına göre atama yapılacak kadro sayısının 3 (üç) katı aday, son sıradaki adayla aynı puanı alanlar dâhil, sözlü sınava çağrılacaktır.

3. Sınav Konuları; Adaylar sınavda aşağıdaki konulardan komisyon tarafından ayrı ayrı puan verilerek değerlendirilecektir.

a) Adayın mezun olduğu lisans programına ilişkin mesleki bilgi düzeyi, (70 puan)

b) Genel kültürü, bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı, (15 puan)

c) İfade yeteneği, muhakeme gücü, temsil ve ikna kabiliyeti. (15 puan)

4. Sınav tarihi başvuruların tamamlanmasından sonra yapılacak gerekli hazırlıkların ardından Başkanlığımız internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ayrıca ilan edilecektir.

5. Adaylar sözlü sınava gelirken “Sınav Giriş Belgesi” ile birlikte kimlik belgelerinden birini (nüfus cüzdanı veya pasaport) yanlarında bulunduracaklardır. Kimlik belgesi ve sınav giriş belgesi bulunmayan adaylar sınava alınmayacaktır. Nüfus cüzdanı veya pasaport dışında başka bir belge kimlik belgesi olarak kabul edilmeyecektir.

6. Sınava girmeye hak kazandığı halde ilan edilen sınav tarihlerinde sınava katılmayan adaylar sınav hakkını kaybetmiş sayılacaktır. Bu durumdaki adaylara ikinci bir sınav hakkı verilmeyecektir. ​

Diyanet öğretmen atamaları ne zaman?

Atamalar başarı sırasına göre ilan edilen kadro sayısınca yapılacaktır. Atamaya ilişkin diğer hususlar ilgili birimce daha sonra ilan edilecektir.