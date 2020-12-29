Diyanet öğretmen alımları hangi branşlarda, şartları ne?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 40 cami rehberi ve 38 psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni alacağını bildirdi. Sözlü sınav başvuruları, 30 Aralık 2020'den 13 Ocak 2021'e kadar "sinav.diyanet.gov.tr" internet adresi üzerinden yapılabilecek. Cami rehberi ile psikolojik danışmanlık ve rehberlik öğretmeni için alım şartları da açıklandı.

Diyanet öğretmen alımları şartları ne?

Başkanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, din ve eğitim öğretim hizmetleri sınıfında çalıştırılmak üzere 2020 KPSS puan sırası esas alınarak yapılacak sözlü sınavın başarısına göre personel alımında bulunulacak.

Buna göre boş kadro sayısının 3 katı aday çağrılarak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan 40 cami rehberi alımı yapılacak.

"KPSSP3" puan türünden en az 50 puan şartı aranacak adaylar, 30 Aralık 2020-13 Ocak 2021 arasında "sinav.diyanet.gov.tr" adresi üzerinden sınav başvuru formunu doldurabilecek.

Adaylar, sınava müracaatların son günü itibarıyla son 5 yıl içerisinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavında (YDS) Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinin herhangi birinden en az 40 puan almış olması veya buna denk kabul edilen ve uluslararası geçerliliği bulunan belgeye sahip olması ya da Başkanlıkça belirlenecek dillerin resmi olarak konuşulduğu ülkelerde en az ortaöğretimini tamamladığını belgelendirmesi isteniyor.

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın duyursu

2020 Yılı Öğretmen (PDR) Alımı Sınav Duyurusu

Başkanlığımız Taşra Teşkilatında münhal bulunan; aşağıda sınıfı, unvanı, öğrenim durumu ve adedi belirtilen kadrolara 2020 yılı KPSS puan sırası esas alınarak tabloda belirtilen boş kadro sayısının 3 (üç) katı çağrılacak adaylar için yapılacak sözlü sınav başarı sırasına göre açıktan Öğretmen (PDR) alımı yapılacaktır.