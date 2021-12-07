Diyanet kurs başvuruları ne zaman? Diyanet yabancı dil kursları ne zaman?

Diyanet İşleri Başkanlığı personel için başta İngilizce olmak üzere Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde kurs programı düzenleyecek. Diyanet kurslarına ilişkin olarak yapılan açıklamada şunlar dile getirildi: “Başkanlığımızca, farklı hizmet alanlarında yararlanılmak üzere İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dillerinde, personelin mevcut dil yeterliklerini geliştirmek amacıyla hizmet içi eğitim kursları düzenlenmesi planlanmaktadır. Bu çerçevede, aşağıdaki kriterler doğrultusunda personelin yabancı dil seviyelerinin tespit edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır:

Diyanet kurs başvuru şartları neler?

a) 4 yıllık dini yüksek öğrenim mezunu olmak.

b) 01.01.2022 tarihi itibari ile 55 yaşından gün almamış olmak,

c) Son 5 yıl içerisinde aylıktan kesme ve üzeri disiplin cezası almamış olmak,

d) Vaiz, dengi ve üstü görevlerde çalışıyor olmak,

e) Üzerinden 10 yılı geçmemek koşuluyla YDS, YÖKDİL ve ÖSYM'nin eşdeğer kabul ettiği İngilizce, Almanca, Fransızca, Rusça ve İspanyolca dil sınavlarından 50-69 arası puan almış olmak.

Diyanet kurs başvurusu ne zaman?

Yukarıda belirtilen şartları taşıyan personel 15.12.2021 çarşamba günü mesai bitimine kadar görev yaptıkları birimlere müracaat edeceklerdir.