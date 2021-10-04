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Eğitim Diyanet Kur'an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım Arapça kurs başvuruları
Eğitim

Diyanet Kur'an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım Arapça kurs başvuruları

Diyanet Arapça kurs başvuru tarihleri merak ediliyordu. Son dakika haberine göre, Diyanet İşleri Başkanlığınca çevrimiçi düzenlenecek “Arapça Eğitim Kursu” detayları belli oldu. Peki Diyanet Arapça kursu ne zamana başlayacak? Diyanet Arapça kursu çevrimiçi mi yapılacak? Diyanet Arapça kur başvurusuna kimler katılacak?

Yeniakit Publisher
2021-10-04 14:47:00 - 2021-10-04 14:48:37
Diyanet Kur'an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım Arapça kurs başvuruları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan diyanet bünyesinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve yeterliklerini artırmak amacıyla  altı ay süreli Çevrimiçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kurslarının, aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlükleri koordinesinde 18 Ekim 2021 tarihi itibariyle çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Diyanet Arapça kurs başvuru şartları neler?

Kursa Alınacak Personelde Aranan Şartlar

Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak,

Adaylığı kaldırılmış veya 18 Ekim 2021 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

Son müracaat tarihi itibariyle 4/B Sözleşmelilere yönelik Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak.

Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

01 Ocak 1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,

Kurs süresince yurtdışı, askerlik (Bedelli askerlik dahil) vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,

İhtisas mezunu olmamak,

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursuna katılmamış olmak.

Diyanet Arapça kurs başvuru tarihleri

Adaylar başvurularını; Dibbys/Sınav İşlemleri/ Çevrimiçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/) adresinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek 10 Ekim 2021 tarihi, saat 23.55'e kadar yapabilecek. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından, adayların başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları istenecek.

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