Diyanet Kur'an kursu öğreticisi imam hatip ve müezzin kayyım Arapça kurs başvuruları

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından başlatılan diyanet bünyesinde görev yapan personelin mesleki bilgi ve yeterliklerini artırmak amacıyla altı ay süreli Çevrimiçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kurslarının, aşağıda belirtilen kriterler doğrultusunda Dini Yüksek İhtisas/Eğitim Merkezi Müdürlükleri koordinesinde 18 Ekim 2021 tarihi itibariyle çevrim içi olarak gerçekleştirilmesi planlanmaktadır.” ifadesine yer verildi.

Diyanet Arapça kurs başvuru şartları neler?

Kursa Alınacak Personelde Aranan Şartlar

Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım unvanlarında kadrolu/sözleşmeli olarak fiilen çalışıyor olmak,

Adaylığı kaldırılmış veya 18 Ekim 2021 tarihine kadar kaldırılacak olmak,

Son müracaat tarihi itibariyle 4/B Sözleşmelilere yönelik Mesleğe Hazırlık Eğitimini almış olmak.

Dört yıllık dini yükseköğrenim mezunu olmak,

01 Ocak 1982 ve sonraki tarihlerde doğmuş olmak,

Kurs süresince yurtdışı, askerlik (Bedelli askerlik dahil) vb. sebeplerle kursa ara verme durumunda olmamak,

Uzun süreli hizmet içi eğitim kursiyeri olmamak,

İhtisas mezunu olmamak,

Geçtiğimiz yıl düzenlenen Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursuna katılmamış olmak.

Diyanet Arapça kurs başvuru tarihleri

Adaylar başvurularını; Dibbys/Sınav İşlemleri/ Çevrimiçi Arapça Hizmet İçi Eğitim Kursu (https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/) adresinden kendi kullanıcı adı ve şifreleri ile girerek 10 Ekim 2021 tarihi, saat 23.55'e kadar yapabilecek. Sınav şartlarına ilişkin bilgi ve belgelerin kontrolünde DİBBYS (İKYS) verileri dikkate alınacağından, adayların başvuru yapmadan önce İKYS verilerini kontrol ederek eksik bilgi ve belgelerini İKYS'ye işletmeleri/tanımlatmaları istenecek.