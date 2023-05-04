Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur Külliyatı basımına yeniden başlıyor!

İstanbul İlim Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, Risale-i Nur'ların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeniden basılacağını açıkladı.

Said Yüce, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü.

Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleri Risale-i Nur’lardan bir kısmının daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basıldığını hatırlatan Yüce, Prof. Erbaş ile görüşmelerinin detayını şöyle anlattı:

Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüşmemizde, bugün itibariyle Lem’alar ve Asa-yı Musa'nın ilk defa basılması talimatı verdiğini ve eskiden basılmış mevcudu bitenlerin yeniden basımının kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi. "Talimat verdim. Arkadaşlar çalışıyor. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi. Elhamdulillah sevindik.

Kaynak: Risale Haber

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