Diyanet İşleri Başkanlığı Risale-i Nur Külliyatı basımına yeniden başlıyor!
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Risale-i Nur eserlerinin tekrar basılacağını açıkladı. Diyanet tarafından basılan Külliyet basımı bir süre önce durdurulmuştu.
İstanbul İlim Kültür Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Said Yüce, Risale-i Nur'ların Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yeniden basılacağını açıkladı.
Said Yüce, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüştü.
Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri'nin eserleri Risale-i Nur’lardan bir kısmının daha önce Diyanet İşleri Başkanlığı ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından basıldığını hatırlatan Yüce, Prof. Erbaş ile görüşmelerinin detayını şöyle anlattı:
Diyanet İşleri Başkanımız sayın Prof. Dr. Ali Erbaş ile görüşmemizde, bugün itibariyle Lem’alar ve Asa-yı Musa'nın ilk defa basılması talimatı verdiğini ve eskiden basılmış mevcudu bitenlerin yeniden basımının kısa zamanda gerçekleşeceğini söyledi. "Talimat verdim. Arkadaşlar çalışıyor. İnşallah hayırlara vesile olur" dedi. Elhamdulillah sevindik.
Kaynak: Risale Haber
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