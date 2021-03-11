Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan'dan Ali Erbaş tepkisi

Koronavirüse yakalanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğüne yönelik asılsız paylaşımlardan sonra Diyanet İşleri Basın Müşavirliği'nden açıklama geldi. Basın Müşaviri Burak Orhan, bu yalanı ortaya koyan Yazar Mustafa Sönmez'e, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış." ifadelerini kullandı.

Ali Erbaş hastaneye kaldırıldı

6 Mart tarihinde koronavirüse yakalandığı açıklanan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, tedbir amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan da, bir süre sonra sosyal medya hesabından Diyanet İşleri Başkanı'nın hastaneye kaldırıldığını duyurarak "Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş hocamızın Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından tedavi süreci hafif semptomlarla devam etmektedir. Tedbir amaçlı olarak tedavisi birkaç gündür hastanede sürmektedir. Durumu oldukça iyi elhamdülillah" ifadelerini kullanmıştı.

Mustafa Sönmez, Erbaş'ı hedef aldı

Sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın Amerikan Hastanesi'nde tedavi gördüğüne yönelik asılsız paylaşımlar yapılmaya başlandı.

İktisatçı-Yazar Mustafa Sönmez'de bu yalanlara alet olarak sosyal medyadan paylaştığı mesajında, "Sınavdasın #AliErbas , yoksullarla birlikte. nereden çıktı Koç’un Amerikan Hastanesi? Yukarıdaki takip ediyor seni. Kılıç yanında mı?" ifadelerini kullandı.

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşavirinden tepki

Diyanet İşleri Başkanlığı Basın Müşaviri Burak Orhan, Sönmez'e sert tepki gösterdi. Burak Orhan yazdığı mesajda, "Daha birkaç ay önce sahte hesapların yalan mesajlarını paylaşıp komik duruma düşmüştü. Yine bir yalanı paylaşmış. Sayın Başkanımız Ankara Şehir Hastanesinde tedavisini sürdürüyor biliyormusunuz. Sanırım Gülnaz Şırınga kaynağınız. Bakalım bunu da silecekmisiniz" ifadeleriyle cevap verdi.

Ankara Şehir Hastanesi'nde tedavisi sürüyor

Yalan paylaşımların ardından gerçek kısa sürede ortaya çıktı. Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan edinilen bilgiye göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'ın tedavisine Ankara Şehir Hastanesi'nde devam ediliyor. Amerikan Hastanesi zaten Ankara'da bulunmuyor.