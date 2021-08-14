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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 22:18:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan tepki: Şiddetle kınıyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum." dedi.

Erbaş, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"İstanbul Ali Baba Sultan Cemevi'ne yönelik gerçekleştirilen saldırıyı şiddetle kınıyorum. Toplumsal barışa ve kardeşliğimize kastedenlere karşı bizler hep birlikte fitneye, fesada ve tefrikaya fırsat vermeden birliğimizi, beraberliğimizi sürdürmeye devam edeceğiz inşallah."

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