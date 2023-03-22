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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı

Yeniakit Publisher
2023-03-22 22:55:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan Ramazan mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, ramazanın Türkiye'ye, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesi temennisinde bulundu.

Erbaş, ramazan dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Rahmet ayı Ramazan-ı Şerif'in hanelerimize, ülkemize, İslam alemine, insanlığa huzur ve selamet getirmesini temenni ediyor, yapacağımız ibadetlerin ruhlarımıza sükunet, gönüllerimize letafet, kalplerimize ve zihinlerimize feraset kazandırmasını Yüce Rabbimizden niyaz ediyorum." ifadelerine yer verdi.

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