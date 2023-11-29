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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'özgür Filistin' mesajı!
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'özgür Filistin' mesajı!

Yeniakit Publisher
2023-11-29 22:06:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan 'özgür Filistin' mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızda barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegâne yolu hiç şüphesiz özgür bir Filistin ve özgür bir Kudüs'ten geçmektedir" dedi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü" dolayısıyla sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Coğrafyamızda barış ve huzurun sağlanabilmesinin yegâne yolu hiç şüphesiz özgür bir Filistin ve özgür bir Kudüs'ten geçmektedir. Filistin Halkıyla Uluslararası Dayanışma Günü vesilesiyle dün olduğu gibi bugün de zalim İsrail'e karşı Filistin halkının özgürlük mücadelesinde yanlarında olduğumuzu bir kere daha ifade ediyor, Filistin’in en kısa zamanda barış ve huzura kavuşmasını yüce Rabbimizden niyaz ediyorum" dedi.

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