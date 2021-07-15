Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'tan önemli çağrı: Dikkatli olmaya davet ediyorum

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) temsilcileri için "imam" isminin kullanılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

"İmam, Peygamber Efendimiz'in en önemli vasıflarından biridir ve O'nun dünyada yüz binlerce varisinin meslek unvanıdır. İmam isminin FETÖ'nün temsilcileri için kullanılması kabul edilemez. Tüm kardeşlerimi bu konuda dikkatli olmaya davet ediyorum."