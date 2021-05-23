Diyanet İşleri Başkanı Erbaş'dan flaş çıkış: Akıl tutulması!

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, 25 Mayıs'ta başlayacak, '1'inci Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumu' ile ilgili sosyal medya hesaplarından video mesaj paylaştı. Erbaş mesajında, Radyo ve Televizyon Üst Kurulunun öncülüğünde Diyanet İşleri Başkanlığı, TRT, Erciyes Üniversitesi ile Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın Ankara'da düzenleyeceği sempozyumun önemine dikkat çekerek, "İslamofobi, İslam'ı ve Müslümanları bir korku ve tehdit unsuru gibi göstermeye çalışan karanlık bir projedir. Bir insanlık suçudur. Akıl tutulmasıdır. İçinde ırkçılık barındıran bir İslam düşmanlığıdır" dedi.

Başkan Erbaş, dünyadaki tüm Müslümanların İslamofobi endüstrisinin kirli yüzünü ifşa etmek ve İslam'ın rahmet ilkelerini insanlığın her bir ferdine ulaştırmak için çalışması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu amaçlar doğrultusunda organizasyonunda Diyanet İşleri Başkanlığımızın da yer aldığı 25-26 Mayıs tarihlerinde Ankara'da düzenlenecek olan Uluslararası Medya ve İslamofobi Sempozyumunun hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.