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Oruç Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için afetzedelere verebilirler
Oruç

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için afetzedelere verebilirler

Yeniakit Publisher
2023-03-28 11:49:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için afetzedelere verebilirler

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanların zekatlarını kalıcı konutlar için verebileceklerini bildirdi.

Depremde ihtiyaç olduğunu ve fitrelerin deprem mağduru vatandaşlar için verilmesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

“Müslümanlar zekatlarını genelde ramazandan ramazana verirler. Bunu bir teamül haline getirmişlerdir. Vatandaşlarımızdan ‘Acaba zekatlarımızı kalıcı konutların yapılabilmesi için verebilir miyiz?’ şeklinde sorular geldi. Normalde zekatı kişinin günlük ihtiyaçlarını karşılayabilecek bir şekilde vermek gerekiyor ama şimdi bir zaruret durumu var. İnsanlar evlerini kaybetmiş, bu evlerinin bir an önce yapılması gerekiyor. Din İşleri Yüksek Kurulumuzun aldığı kararla zekat mükellefi Müslümanlar zekatlarını kalıcı konutlar için verebilirler. Bu kalıcı konutları AFAD vasıtasıyla devletimiz yapıyor.”

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