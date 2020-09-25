Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, mezunu olduğu okulun yeni binasının temelini attı

SAKARYA (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, toplumda her zaman ışık saçacak nesillere ihtiyaç olduğunu belirterek, "Toplumda her zaman ışık saçacak ahlaki duruşuyla Kuran'ın ilkeleri doğrultusunda, Allah Resulü Efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu değerleri en güzel şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek, amacımız budur." dedi.

Bir dizi temaslarda bulunmak üzere Sakarya'ya gelen Erbaş, 1980 yılında mezun olduğu Adapazarı Anadolu İmam Hatip Lisesinin yeni binasının temel atma törenine katıldı.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende bir konuşma yapan Erbaş, okul yapımına katkı sağlayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce'ye ve iş insanlarına teşekkür etti.

Erbaş, 40 yıl önce mezun olduğu okulda, Allah'ın kelamını, Arapça'yı, şiir okumayı, kompozisyon yazmayı ve hitabeti öğrendiklerini kaydetti.

Toplumda imam hatip okullarına yönelik bir beklentinin olduğunu dile getiren Erbaş, şu değerlendirmede bulundu:

"Toplumda her zaman ışık saçacak ahlaki duruşuyla Kuran'ın ilkeleri doğrultusunda, Allah Resulü Efendimizin insanlığa kazandırmış olduğu değerleri en güzel şekilde benimsemiş nesiller yetiştirmek, amacımız budur. Bu nesiller bizim milletimizi geleceğe taşıyacaktır. Esasında bütün mütefekkirlerin ortaya koyduğu ilkeler ahlaklı nesillerin yetişmesidir. Biz o mütefekkirlerin doğrudan doğruya Kuran'dan almış oldukları ilhamlarla söyledikleri o ilkeler doğrultusunda nesiller yetiştirmeye çalışıyoruz."

Erbaş, ülkedeki tüm okullarda her zaman doğrunun, mazlumun yanında olan, yeryüzünde iyiliğin ulaşmadığı yer kalmadığı sürece iyiliğin yolunda gençler yetiştirmeye çalışacaklarını sözlerine ekledi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da okulun yapımında birçok kişinin katkıları olduğuna değinerek, binanın en güzel şekliyle yapılacağını ifade etti.

Okulun en önemli merkezlerden birisi haline geleceğine inandığını aktaran Yavuz, okulda yetişenlerin daha yaşanabilir bir dünya ve daha aydınlık bir Türkiye ortaya çıkacağını bildirdi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce de kentin hafızasını ve kültürünü oluşturan yapılardan birisinin bu okul olduğunu söyledi.

Lisenin kent için ayrı bir öneme sahip olduğunu anlatan Yüce, inşaatın toplam 10 bin 476 metrekarelik alanda gerçekleştirileceğini söyledi.

Okul binasının yanı sıra konferans salonu da yapılacağını dile getiren Yüce, lisenin külliyeye dönüşeceğini ifade etti.

Konuşmaların ardından kurban kesilen törende, Erbaş ve protokol üyeleri okul binasının temelini attı.



