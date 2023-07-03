Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Libya Hac Bakanı ile bir araya geldi

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, Mekke'deki Diyanet Hac İdare Merkezinde, Beşir ve beraberindeki heyetle görüştü, daha sonra Burma Müslümanları Derneği Başkanı Abdurrahman'ı kabul etti.

Beşir ile görüşmesinde, Kurban Bayramı'nı tebrik eden Erbaş, Libya'nın Türkiye tarihinde çok değerli bir yeri olduğuna işaret etti. Erbaş, Libya'nın içinde bulunduğu sıkıntıların ortadan kalkması için Türkiye ve Diyanet İşleri Başkanlığı olarak her zaman ellerinden gelen yardımı yapacaklarını bildirdi.

Beşir ise Diyanet İşleri Başkanlığının hac ve umre hizmetlerini yakından izlediklerini ve bunları örnek alarak kendi hizmetlerini daha iyiye taşımaya gayret ettiklerini kaydetti.

Burma Müslümanları Derneği Başkanı Abdurrahman'ı kabulü

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Burma Müslümanları Derneği Başkanı Selimullah Abdurrahman'ı kabulünde, "Burma Müslümanlarının hem haclarının mebrur olmasını hem de bundan sonraki süreçte hayırlı şekilde hayatlarını sürdürmelerini Cenabıhak'tan niyaz ediyorum." ifadelerini kullandı.

Suudi Arabistan'ın "2030 vizyon" projesine ilişkin konuşan Erbaş, "Haccın daha da kolaylaşmasına ve belki daha fazla Müslümanın gelmesine vesile olacak gibi görünüyor. İnşallah bütün ülkelerin kendi hacıları ile ilgili yapacağı iyileştirmeler bütün hac sezonunun daha başarılı geçmesine vesile olacak." değerlendirmesinde bulundu.

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Burma Müslümanları Derneği Başkanı Abdurrahman da kabulden dolayı Erbaş'a teşekkür etti.

Görüşmelerde, Hac ve Umre Hizmetleri Genel Müdürü Remzi Bircan ile Mekke Din Hizmetleri Ataşesi Dr. Ahmet Oğuz da hazır bulundu.