  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Hepimizin takdirini topladı: O bir kahraman

Motorin fiyatlarını etkileyecek gelişme! Yasakla ilgili yeni karar duyuruldu

Uyurken bunu çorabınızın içerisine koyun, bu dertleri unutun! Meğer nelere nelere iyi geliyormuş! Ağzınız bir karış açık kalacak

Gezi’ye halk direnişi diyen Rıza Türmen 6-7 Ekim’e ne der?

MNG Kargo o ülkeye satıldı! Yeni sahipleri tüm Türkiye'yi şaşırtacak

ABD bunun hesabını vermek zorunda: Destici: SİHA'mızı ABD uçakları düşürdü

Böyle iş görülmedi! Ormana çıkıp topluyorlar, çuvallarla satıyorlar! Resmen paraya para demiyorlar

Altın adeta çakıldı! Alacaklar, satacaklar dikkat...Uzman isim '400 lira birden olacak' diyerek duyurdu

Yeniden Refah Partisi: 'Kadınları korumak için ithal yasaya ihtiyaç yok!'

Elinde gram ve çeyrek bulunanlar dikkat! Bu seviyelerden altın alınır mı satılır mı?
İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ilmine sahip çıkmamız gerekiyor
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ilmine sahip çıkmamız gerekiyor

Yeniakit Publisher
2023-10-06 20:27:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Hadis ilmine sahip çıkmamız gerekiyor

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hadis ilmine değer verdiklerini belirterek, "Peygamber Efendimizin üzerimize bir vasiyeti var, 'Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetidir.' Onun vasiyeti üzerine hadis ilmine daha çok sahip çıkmamız gerekiyor." dedi.

Saraybosna İslami İlimler Fakültesi'nde düzenlenen Boşnakça Hadislerle İslam Eserleri Tanıtım Programı, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi imam hatibi Bünyamin Topçuoğlu'nun Kur'an-ı Kerim okumasıyla başladı.

Ali Erbaş, buradaki konuşmasında, projenin hayata geçirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

Kur'an-ı Kerim'i daha iyi anlayabilmenin yolunun hadisleri bilmekten geçtiğini aktaran Erbaş, "Bosna' deyince Prof. Dr. Muhammed Tayyib Okiç, bizim her zaman gönüllerimizde yaşayan hadis alimlerinden biri. Biz hadis ilmine değer veriyoruz, Peygamber Efendimizin üzerimize bir vasiyeti var, 'Size iki şey bırakıyorum, bunlara sarıldığınız müddetçe yolunuzu sapıtmazsınız, Allah'ın kitabı ve resulünün sünnetidir.' Onun vasiyeti üzerine hadis ilmine daha çok sahip çıkmamız gerekiyor. Bu çalışmalarımızın arka planında efendimizin bu vasiyeti vardır." ifadesini kullandı.

Erbaş, hadislerin bilinmesi, ezberlenmesinin önemli olduğunu ancak anlaşılmasını daha mühim bulduklarını, Balkanlar'dan yetişen Ahmed Davudoğlu, Hafız Bekir Sadak, Ali Yakup Efendi gibi isimlerin hadis ilmine değer kattıklarını kaydetti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Hadislerle İslam külliyatının Türkiye'de ilahiyat fakültelerinin istifade ettiği eserlerin başında geldiğini dile getiren Erbaş, "Bu eser aynı zamanda bir hadis nasıl anlaşılmalı, nasıl yorumlanmalı ve bunları ortaya koyan önemli bir çalışmadır. Özetle hadisin anlaşılması konusuna örnek bir çalışma oluşturmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Bosna Hersekli akademisyenlerin Hadislerle İslam'ın Boşnakça versiyonunun dijital ortama aktarılması talebi üzerine Ali Erbaş, bu konuda çalışmaların başlatılması talimatını verdi.

Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, projede yer alanlara teşekkür ederek, Bosna Hersekli Alim ve Hadis Profesörü Muhammed Tayyib Okiç'in iki ülkenin ortak değeri olduğunu belirtti.

Kavazovic, yüzyıllarca Bosna Hersek'te hadis ilminin bulunduğunu, medreselerde, camilerde, her türlü dini kurumda yaşatıldığını, hadisleri yaşam değerlerine aktarmaya çalıştıklarını aktardı.

Programa, Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Huriye Martı ve Selim Argun, Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin ile davetliler katıldı.

Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!
Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!

İSLAM

Prof Erbaş'tan kalpleri titreten Mevlid Kandili mesajı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti

İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Pakistan’da camiye yönelik saldırıyı telin etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan önemli mesajlar
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan önemli mesajlar

Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan önemli mesajlar

Prof. Erbaş'tan yüreklere dokunan 'hafızlık' konuşması!
Prof. Erbaş'tan yüreklere dokunan 'hafızlık' konuşması!

İSLAM

Prof. Erbaş'tan yüreklere dokunan 'hafızlık' konuşması!

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler
Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Gündem

Ali Erbaş katıldı! CHP'nin görmek istemediği müthiş görüntüler

Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş başkanlığınca toplandı
Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş başkanlığınca toplandı

İSLAM

Hac ve Umre Kurulu, Diyanet İşleri Başkanı Erbaş başkanlığınca toplandı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23