Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Adalete teslim edin

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Norveç'te Kur'an-ı Kerim'in yırtılmasına tepki göstererek Kur'an'a yapılan saldırıların bir akıl tutulması halini aldığını ve İslamofobi'nin artık İslam düşmanlığına evrildiğinin açık bir delili olduğunu belirtti.

'Bu saldırılar kabul edilemez'

Diyanet İşleri Başkanı, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa'da İslamofobik gruplar tarafından Kur'an-ı Kerim'e yapılan saldırı ve saygısızlıkların kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanı'ndan 'bir an önce son verin' çağrısı

Erbaş, Avrupa'nın göbeğinde İslam'ı hedef alan, Müslümanlara karşı öfke ve nefreti artırmaya yönelik çalışmalar yapan ve birer endüstri haline gelmiş yapılanmaların faaliyetlerine bir an önce son verilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'den çağrı: Adalete teslim edin, bekliyoruz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Türkiye'nin saldırganların adalete teslim edilmesini beklediğini bildirerek yapılan saygısızlığı lanetledi.

Kur'an-ı Kerim'e alçak saldırı!

İslam karşıtı aşırı sağ grup Sian, Norveç'in başkenti Oslo'da parlamento önünde Kur'an-ı Kerim'e alçak bir saldırıda bulundu.

Sian üyesi bir eylemcinin, Müslümanların kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i yırtması ve sayfalarının üzerine tükürmesiyle olaylar büyüdü.

29 kişi gözaltına alındı!

Protestoya tepki gösterenler ile Sian üyeleri arasında arbede çıktı.

Yaşanan olayın ardından polis, aralarında reşit olmayanların da yer aldığı 29 kişiyi gözaltına aldı.