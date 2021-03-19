Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni için başsağlığı mesajı yayımladı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam alimi müfessir Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
"Mekanı cennet, makamı ali olsun"
Erbaş, Sabuni ile çekildiği fotoğrafına yer verdiği Twitter paylaşımında, "Eserlerinden her daim istifade ettiğim, ömrünü ilme ve insan yetiştirmeye adamış Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.