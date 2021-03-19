  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, hayatını kaybeden Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni için başsağlığı mesajı yayımladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-19 16:16:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Muhammed Ali es-Sabuni için taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İslam alimi müfessir Şeyh Muhammed Ali es-Sabuni'nin vefatı nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

"Mekanı cennet, makamı ali olsun"

Erbaş, Sabuni ile çekildiği fotoğrafına yer verdiği Twitter paylaşımında, "Eserlerinden her daim istifade ettiğim, ömrünü ilme ve insan yetiştirmeye adamış Suriyeli alim Muhammed Ali es-Sabuni rahmet-i Rahman'a kavuştu. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve ilim camiasına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet, makamı ali olsun." ifadesini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha
Gündem

İmamoğlu'nu halk istemiyor! Vatandaştan bir tepki daha

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, geçtiğimiz gün bir gazi yakını tarafından protesto edilmişti. Bugün İmamoğlu, ka..
İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!
Dünya

İngiltere'den Türkiye'ye rüşvet teklifi!

Britanya'da Muhafazakar Parti hükümetinin sığınmacıları anakara sınırları dışına gönderme, para ödeyerek üçüncü ülkelere yerleştirme planı i..
Çin aşısının yan etkileri açıklandı
Sağlık

Çin aşısının yan etkileri açıklandı

İzmir'deki Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği eğitim sorumlusu Prof. Dr. Şükran K..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay