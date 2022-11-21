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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı! Böyle dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başarıyla tamamladığını belirterek, "Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 00:01:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Mehmetçiğe destek mesajı! Böyle dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nın başarıyla tamamladığını belirterek, "Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin." ifadesini kullandı.

Erbaş, sosyal medya hesabından, Irak ve Suriye'nin kuzeyinde teröristlere yönelik düzenlenen Pençe-Kılıç Hava Harekatı'na destek mesajı paylaştı.

Ali Erbaş, şu ifadeleri kullandı:

"Vatanımızın güvenliği, milletimizin huzuru, bölgemizin selameti için azim ve kararlılıkla mücadele eden kahraman Mehmetçiğimiz Pençe-Kılıç Hava Harekatı'nı başarıyla tamamladı Elhamdülillah. Yüce Rabbimiz ordumuzu korusun ve her daim muzaffer eylesin."

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