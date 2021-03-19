Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Kur'an-ı Kerim meali açıklaması

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulu tarafından düzenlenen 'Meallerde Geliştirilmeye Açık Alanlar Çalıştayı'nın kapanış oturumunda konuştu. Başkan Erbaş, "Günümüz insanının aklına, kalbine, idrakine hitap eden bir meal çalışmasına çok ihtiyaç var." dedi.

'Faydalı sonuçlar çıkacağını umut ediyorum'

Din İşleri Yüksek Kurulu'na bu kapsamda bir çalıştay düzenledikleri için teşekkür eden Prof. Dr. Ali Erbaş, "Bu tebliğ ve müzakerelerden çok faydalı sonuçlar çıkacağını ümit ediyorum. En kısa zamanda bu yoğun çalışmaların neticesini görmeyi arzu ediyorum." ifadelerini kullandı.

'Bir çalışma yapmamız elzem hale gelmiştir'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, şunları söyledi:

"Günümüz insanı Kur’an’ın mesajları ile ilişkisini önemli oranda mealler üzerinden kuruyor. Dolayısıyla bugün mevcut meallerin ötesinde, okuyucuya Kur’an-ı Hakim’in mesajlarını doğru ve anlaşılabilir bir yöntemle, akıcı ve yormayan bir üslupla, meal kavramının malül olduğu anlam kaybını mümkün mertebe en aza indirecek şekilde bir çalışma elzem hale gelmiştir."

'Görevimiz örnek bir tercüme çalışması ortaya koymaktır'

"Bugün Diyanet İşleri Başkanlığımıza, İlahiyat ve İslami İlimler fakültelerimize düşen görev, Kur’an tercümeleri ile ilgili örnek bir çalışmayı ortaya koymaktır. Bu çalışma, aynı zamanda şimdiden bundan sonra yapılacak bütün meal çalışmaları için her açıdan bir standart oluşturacak, nitelik zemini haline gelecek ve rehberlik edecek düzeyde olmalıdır. İsterim ki bir meal çalışmasında Diyanet İşleri Başkanlığımızın ve bu alanla ilgili ülkemizdeki tüm akademik çalışmaların birikimden istifade edilsin. Bu konuda ülkemizin birikimi gerçekten memnuniyet verici durumdadır."