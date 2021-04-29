Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan kaymakam adaylarına altın tavsiye! O hadis-i şerifi hatırlattı

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, 107. Dönem Kaymakamlık Kursunda eğitimlerine devam eden kaymakam adaylarına konferans verdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamaya göre İçişleri Bakanlığı Eğitim Daire Başkanlığındaki programda konuşan Erbaş, kaymakam adaylarına geçmişten bugüne yürütülen din hizmetleri ve başkanlığın çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Erbaş, diyanet teşkilatının Türkiye'nin bütün il, ilçe ve köylerinde görevlilerinin bulunduğunu belirterek, müftülüklerin kaymakamların yakın çalışma grubunda yer aldığını ifade etti.

"Diyanet İşleri Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun" ile başkanlık merkez teşkilatının yeniden düzenlendiğini hatırlatan Erbaş, "Kanunla başkanlığın görevleri arasında inanç ve ibadet konuları ile birlikte ahlak da zikredilmiş, ayrıca toplumu din konusunda aydınlatma görevi de eklenmiştir." bilgisini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Diyanet İşleri Başkanlığının Cumhurbaşkanlığına bağlandığını aktaran Başkan Erbaş, "Misyonumuz, toplumun dini, ahlaki ve manevi değerlerini sürekli canlı tutmak amacıyla İslam dininin inanç, ibadet ve ahlak esasları ile ilgili işleri yürütmek, dinin temel kaynaklarına dayalı doğru ve güncel bilgi ile toplumu din konusunda aydınlatmak ve ibadet yerlerini, din eğitimi yaptığımız Kur’an kursları, Dini Yüksek İhtisas Merkezleri ve eğitim merkezlerini yönetmektir." ifadelerini kullandı.

"Doğru dini bilgiyi ulaştırmanın gayretindeyiz"

Toplumu din konusunda aydınlatırken dinin iki temel kaynağı olan Kur'an ve sünnete dayalı sahih bilgiyi esas aldıklarını vurgulayan Erbaş, şöyle devam etti:

"Müslümanların 14 asırlık dini tecrübesini göz önünde bulundururken modern hayatı ve insanlığın ortak birikimini göz ardı etmemek, en önemli ilkelerimizden birisidir. Peygamber Efendimiz Veda Hutbesinde buyuruyor ki 'Size iki şey bırakıyorum, ona sarıldığınız sürece sapıtmazsınız. Birincisi Allah'ın kitabı Kur'an-ı Kerim, ikincisi ise resulünün sünnetidir.' Diyanet İşleri Başkanlığı ve ondan önceki müesseseler 14 asır bu temel dayanaktan hiçbir zaman uzaklaşamamış ve biz Diyanet İşleri Başkanlığı olarak buna azami derecede dikkat ediyoruz. Doğru dini bilgiyi bizim insanımıza, gençlerimize öğretmemiz gerekiyor. Doğru dini bilgi ile donatmazsak ya hurafe ile ya da şiddet karıştırılmış bir din anlayışı ile karşı karşıya kalıyor insanlık. Bu ikisinden de çok çekiyoruz. Şiddet karıştırılmış dini anlayışı önlemezseniz işte terör örgütü haline geliyor. İşte DEAŞ bunun en önemli örneğidir. FETÖ de bunun başka bir örneğidir. Dolayısıyla Diyanet İşleri Başkanlığı olarak doğru dini bilgiyi insanımıza ulaştırmanın gayreti içindeyiz."

Din konusunda mezhep, anlayış ve uygulama ayrımı yapmadan vatandaşlık esasına göre hizmet sunmaya çalıştıklarını, sürekli bilgi üretmeye, bilgiyi toplumla paylaşmaya ve güncel dini sorunlar hakkında yerinde ve zamanında açıklama yapmaya önem verdiklerini ifade eden Erbaş, Din İşleri Yüksek Kurulunun bu kapsamda önemli bir görev ifa ettiğini bildirdi.

Kaymakam adaylarına tavsiye

"İnsanların en hayırlısı, insanlara faydalı olanlardır" hadis-i şerifini hatırlatan Erbaş, kaymakam adaylarına şu tavsiyelerde bulundu:

"Ne kadar faydalı işler yaparsanız o kadar çok hayırlı bir insan olursunuz. Şimdiden işin başında buna niyet etmek lazım. 'Rabbim işimi kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim bu işte beni vazifelendirdin, bunu takdir ettin, hayırla tamamlamamı nasip eyle'. Bu dua, mükemmel bir duadır. İnşallah işinizin başında hatta her gün işinize başlarken bu duayı yaparsanız. Cenab-ı Hak işlerinizi kolaylaştırır ve gerek o günü gerekse bütün meslek hayatınızı hayırla tamamlamayı nasip eder. Onu Rabbimizden dilemek, istemek lazım."

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