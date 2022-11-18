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İSLAM Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Gazze'deki faciaya ilişkin taziye mesajı
İSLAM

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Gazze'deki faciaya ilişkin taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı’ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.

Yeniakit Publisher
2022-11-18 20:44:00 - 2022-11-18 21:04:34
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan Gazze'deki faciaya ilişkin taziye mesajı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı’ndaki binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Cebaliya Mülteci Kampı’ndaki bir binada çıkan yangında hayatını kaybedenler için Filistin halkına başsağlığı diledi. Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, sosyal medya hesaplarından yayımladığı mesajında, “Gazze Cebaliye bölgesinde meydana gelen yangında aralarında çocukların da bulunduğu 21 Filistinli kardeşimizin vefatı hepimizi derinden üzdü. Kardeşlerimize Allah’tan rahmet, yürekleri yakan böylesine bir acıyı yaşayan yakınlarına ve Filistin halkına sabır ve başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

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