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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileri için mutlu haberi resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-09-22 16:57:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi

 

YENİ AKİT  ANKARA

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileri için mutlu haberi resmi sosyal medya hesabından paylaştı.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sözleşmeli, “3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylarımız, 17 Ekim 2022 itibariyle tercih yapabileceklerdir. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.

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