Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan atama müjdesi
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileri için mutlu haberi resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
YENİ AKİT ANKARA
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticileri için mutlu haberi resmi sosyal medya hesabından paylaştı.
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş Sözleşmeli, “3-16 Ocak 2022 tarihlerinde Sözleşmeli İmam Hatip, Müezzin Kayyım ve Kur’an Kursu Öğreticisi alımına yönelik gerçekleştirdiğimiz sözlü sınavda başarılı olan ve atama bekleyen adaylarımız, 17 Ekim 2022 itibariyle tercih yapabileceklerdir. Milletimize ve camiamıza hayırlı olsun” dedi.