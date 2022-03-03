Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş: Tarihin en zor dönemi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İl Buluşmaları" kapsamında Kastamonu'da din görevlileri ile bir araya geldi.

Bilgehan Bilgili Konferans Salonu'ndaki program, basına kapalı gerçekleştirildi.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Erbaş, yaptığı konuşmada, camiye gelsin veya gelmesin toplumun tamamının Diyanet İşleri Başkanlığının muhatap kitlesi olduğunu belirtti.

Din görevlilerinin İslam'a ve millete hizmet etmekle görevli bir ekip olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'inde, 'İçinizden hayra çağıran, iyiliği emreden, kötülükten men eden bir topluluk bulunsun. İşte onlar kurtuluşa ereceklerdir.' buyuruyor. Ne mutlu bizlere ki o ümmetin bir parçasıyız." ifadesinde bulundu.

Din görevlilerinin en büyük görevlerinin, doğru dini bilgi ile milletin manevi hayatına rehberlik etmeleri olduğuna dikkati çeken Erbaş, şöyle devam etti:

"Müslümanların içine düşürüldüğü problemlerin en büyük sebebi doğru bilgiden uzak bir dini hayat telkinidir. Ya aşırılıklar radikalizm ya da hurafeler. Aşırılıklarla ve hurafelerle beslenmiş bir toplumun huzursuzluklar içinde olduğunu dünyanın her yerinde görüyoruz. Bizler Diyanet İşleri Başkanlığı, imam hatip liseleri, ilahiyat fakülteleri işbirliği ile doğru dini bilgi ile milletimizi ne kadar çok donatırsak ülke olarak o kadar huzur içinde oluyoruz."

Erbaş, din görevlilerinin güzel ahlak ve davranışıyla insanlara örnek olması gerektiğine işaret etti.

"Bugün yeryüzü, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır"

Dünyanın yaşadığı sorunlara da değinen Erbaş, şunları kaydetti:

"Bugün yeryüzü, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşamaktadır. İnsanlığın savaşlar, yoksulluk, tabiatın dengesinin bozulması gibi devasa sorunları ve ümmet olarak Müslümanların ciddi sıkıntıları bulunmaktadır. İnsanların büyük bir kısmı kendini huzur ve güven içinde görmediğinden maalesef istikbale umutla bakamamaktadır. İster bireysel, ister bölgesel, ister küresel olsun yaşanan bütün sorunları ancak İslam'ın bilgi ve hikmete dayalı üstün ahlakı ve bakışıyla çözebiliriz."

Din görevlilerinin, İslam'ı, Kur'anı, sünneti, medeniyet değerlerini temsil ettiklerini ifade eden Başkan Erbaş, ellerinde Kur'an ve sünnet gibi iki temel kaynak olduğunu sözlerine ekledi.

Toplantıya, İl Müftüsü Mustafa Bilgiç ve bölgede görev yapan din görevlileri katıldı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, Çatalzeytin ilçesindeki programlarının ise hava muhalefeti nedeniyle iptal edildiği bildirildi.