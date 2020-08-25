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Aktüel Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel bölgesinde:
Aktüel

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel bölgesinde:

"Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız" - "Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 köy camimiz kullanılamaz hale geldi. Dereli'de ise bir camimizin altındaki Kuran kursumuz kullanılamaz hale geldi"

Yeniakit Publisher
2020-08-25 12:52:34 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, sel bölgesinde:

GİRESUN (AA) - Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Giresun'daki sele ilişkin, "Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız." dedi.

Erbaş, selin büyük hasar oluşturduğu Dereli ilçe merkezinde esnafa geçmiş olsun dileklerini ifade etti.

Erbaş, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Allah bir daha böyle bir afet göstermesin. Vefat eden kardeşlerimiz var, onlara rahmet diliyorum, kayıplarımız var bir an önce bulunması için Cenabıhak'tan yardım diliyorum. Devletimiz burada, birlik ve beraberlik içerisinde büyük bir çalışma ile ilçemizin ve afete uğrayan yerlerimiz, beldelerimiz, şehirlerimiz büyük bir çalışma ile inşallah en kısa zamanda eski haline kavuşturulacaktır." diye konuştu.

Yıkılması gereken binalar olduğunu vurgulayan Erbaş, "Yenileri yapılacaktır. Bakanlarımız buradalar, ben dua ediyorum ve sabır, tahammül tavsiye ediyorum çünkü Allah'tan gelene karşı boynumuz kıldan incedir ama tedbirlerimizi almalıyız. Bizim için dört önemli unsur var, ibret almak, tedbir almak, tevekkül etmek ve dua etmek. Bir Müslüman'a gerekli olan, bu afet durumlarında bu davranışlardır. Cenabıhak bir daha göstermesin." değerlendirmesinde bulundu.

Erbaş, bir gazetecinin selde zarar gören cami olup olmadığı sorusuna, "Espiye'de 2, Yağlıdere'de 1 köy camimiz kullanılamaz hale geldi. Dereli'de ise bir camimizin altındaki Kuran kursumuz kullanılamaz hale geldi." cevabını verdi.

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