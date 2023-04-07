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Gündem Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı
Gündem

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı

Yeniakit Publisher
2023-04-07 09:44:00 -
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Hacı Bayram Veli Camii’nde enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Ankara Hacı Bayram Veli Camii’nde enderun usulüyle teravih namazı kıldırdı.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, enderun usulüyle kıldırdığı teravih namazının ardından cemaatle birlikte dua etti. Namazın ardından cemaate hitap eden Başkan Erbaş, vatandaşların Ramazan ayını tebrik etti.

Başkan Erbaş, namazın insanları bütün kötülüklerden alıkoyduğunu ifade ederek, “Oruç bir kalkandır. Ramazan ayı Kur’an ayıdır, zekat ayıdır. Adeta Kur’an’la diriliriz. Kur’an’ı her okuduğumuzda biraz daha canlanırız. Onun hem lafzını okumak, anlamak, yaşamak ibadettir. Zekatla da malımızı temizleriz. Tertemiz olur malımız. Ramazan ayı sadaka, fitre, teravih, sahur, iftar, mukabele ayıdır. Ramazan ayı ile adeta ruhumuz ve bedenimiz yenileniyor” dedi.

Başkan Erbaş, daha sonra, Hacı Bayram Veli Camii avlusunda Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye Diyanet Vakfı tarafından düzenlenen 40. Türkiye Kitap ve Kültür Fuarı’ndaki stantları gezerek yayınevi yetkililerinden bilgi aldı.

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