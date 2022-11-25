Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Bulgaristan’da

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, ziyaretler için Bulgaristan’a gitti.

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş bir dizi programa katılmak için gittiği Bulgaristan’da, Türkiye’nin Burgaz Başkonsolosu Senem Güzel, Bulgaristan Başmüftüsü Dr. Mustafa Hacı Aliş, Türkiye’nin Sofya Din Hizmetleri Müşaviri Erdal Atalay tarafından karşılandı.

Erbaş, Aytos Bölge Müftüsü Selahattin Muharrem’i ziyaret etti. Başkan Erbaş, Bulgaristan’da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti.

Müftü Muharrem ise ziyaretinden dolayı Erbaş’a teşekkür etti.

Vatandaşlarla bir araya geldi

Erbaş, Burgaz şehrinde bulunan ve en önemli Osmanlı miraslarından biri kabul edilen Aytos Sultan Beyazıt Veli Camisi'nde hutbe irat etti. Burada cuma namazı kıldıran Erbaş, namaz sonrası vatandaşlarla bir araya geldi.

Bulgaristan’da katılacağı programlar çerçevesinde Diyanet hizmetlerinin daha nitelikli hale getirilmesi için görüşmeler yapacağını belirten Başkan Erbaş, “Cenabıhak yapacağımız bu faaliyetleri hayırlı eylesin.” ifadelerini kullandı.

Başkan Erbaş, “Sizlere dua ediyoruz, gençlerimiz, çocuklarımız İslam yolunda sırat-ı müstakimde daim olsun inşallah. Rabbimizin rızasını kazanmak, Peygamber Efendimizin (s.a.s.) şefaatine nail olmak için elimizden gelen gayreti gösterelim. Din-i Mübin-i İslam’ın ilkelerini, ibadetlerimizi ihmal etmeyelim. Çocuklarımıza inançlarımızı öğretme noktasında, din eğitimi noktasında elimizden gelen gayreti gösterelim. Allah yar ve yardımcımız olsun, Cenabıhak niyetlerimizi makbul eylesin.” dedi.