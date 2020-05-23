Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, bayram hutbesi verecek

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, koronavirüs tedbirleri kapsamında kılınamayacak olan Ramazan bayramı namazının hutbesini verecek.

24 Mayıs Pazar günü 06.00'da başlayacak olan hutbe Diyanet TV başta olmak üzere birçok kanaldan canlı olarak yayınlanacak.

Ali Erbaş konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Sabah namazının ardından güneşin yükseldiği bayram namazı vaktine kadar heyecanla, dualarla, zikirlerle bekleyelim. Bayram namazı vaktinde minarelerden okunan tekbirlere eşlik ederek bayram sevincine ve coşkusuna katılalım. Diyanet TV’nin ve birçok televizyon kanalının sabah 06.00’dan itibaren canlı yayınlayacağı bayram hutbesini dinleyelim" ifadelerini kullanmıştı.