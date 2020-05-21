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Diyanet: "Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır."

Yeniakit Publisher
2020-05-21 11:37:19 -
Diyanet: "Her ilin bayram namazı saatinde minarelerden tekbirler getirmek suretiyle bayram coşkusunun yaşanması sağlanacaktır."
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