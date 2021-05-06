Diyanet hafızlık tespit sınavı ne zaman? Diyanet 2021 2. dönem hafızlık tespit sınavı başvurusu ne zaman?

Kur'an kurslarımızda ve dışarıdan kendi imkânlarıyla hafızlıklarını tamamlayan öğrenci ve vatandaşlarımıza yönelik 21 Haziran 2021 tarihinde başlamak üzere, başvuru durumuna göre, sınav tamamlanıncaya kadar müteakip günlerde Başkanlığımızca, 2021 yılı II. Dönem Hafızlık Tespit Sınavı yapılacaktır.

Diyanet hafızlık tespit sınavı başvuru şartları nedir?

Diyanet Hafızlık Tespit Sınavı, müracaat sayısının 10 ve üzeri olan illerimizin bünyesinde, olmaması halide ise en yakın ilde il müftülüğü merkezlerinde gerçekleştirilecektir.

Hafızlık Tespit Sınavı başvuruları ne zaman yapılacak?

Hafızlık Tespit Sınavı başvurusu nereye yapılacak? Hafızlık Tespit Sınavı başvurusu il ve ilçe müftülükleri aracılığıyla 10-21 Mayıs 2021 tarihleri arasında https://dibbys.diyanet.gov.tr internet adresi üzerinden yapılacaktır.

Sınava girmek isteyenler belirtilen sınav merkezlerinden istediklerini tercih edebileceklerdir. Tercih edilen sınav merkezinde müracaat sayısı 10’ nun altında kalması durumunda 1. madde uygulanacaktır.

Başvuru işlemlerinin hatasız, eksiksiz ve duyuruda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından Kur'an kursu öğrencileri için kurs yöneticisi, dışarıdan müracaat edenlerin ise kendileri sorumlu olacaktır. Kur’an kursu yöneticileri kursunda kayıtlı olan öğrencilerin müracaatlarını belirtilmiş olan kayıt tarihleri arasında yapmamaları durumunda, ilgili müftülüklerce yöneticilikleri sonlandırılacaktır.

Hafızlık Tespit Sınav giriş belgesi ne zaman açıklanacak?

Sınava başvuru yapanların kayıt işlemi bittikten sonra ilgili müftülükçe mutlaka Ön Kayıt Belgesi verilmelidir. Ön kayıt belgesi Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgesi olmayıp, sınav yeri ve zamanını gösteren, Hafızlık Tespit Sınavı Giriş Belgeleri 14 Haziran 2021 tarihi itibariyle il ve ilçe müftülüklerimiz tarafından DİBBYS/EHYS sistemi üzerinden verilmeye başlanılacak olup ayrıca bir yazı yazılmayacaktır.

Diyanet Hafızlık Tespit Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Adaylar; “Hafızlık Tespit Sınavı sonuçlarını 16 Temmuz 2021 tarihi itibariyle https://dibbys.diyanet.gov.tr/EHYS/Hafizlik/HafizlikSinavSonucuSorgulama.aspx adresi üzerinden öğrenebileceklerdir. Hafızlık Tespit Sınavı sözlü olarak yapılacak ve 70 puan alan aday başarılı sayılacaktır.